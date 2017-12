Itteville, France

Après plus d’un an et demi de galère, Tamara et Kenny Le Corre, propriétaire du restaurant "La Braise" sur l’île de la Saussay à Itteville ne voient pas d’autres solutions que de lancer un appel à la solidarité pour reconstruire leur restaurant dévasté par les inondations de juin 2016. Sur les 80.000 euros dont le couple a besoin, plus de 3000 euros ont déjà été collectés en quelques jours.

Kenny le Corre explique son état d’esprit au moment de l’inondation : "Quand l’eau est arrivé, je me suis dit, ce n’est pas grave, on attend que l’eau s’en aille, on met un coup de propre un coup de peinture et puis un repart. Sauf que quand on a commencé à voir les experts, qu’ils ont demandé à faire assécher le bâtiment, on a découvert les poteaux et on a commencé à prendre un peu peur". La suite des événements leur a donné raison.

« J’ai été toujours été hyper positif, pour moi il y a toujours des solutions »

Comme l’explique le site internet dédié à leur cagnotte : "La Braise pourrait rouvrir en Septembre 2018, mais la prime de l’assurance qui devait permettre une reconstruction à l’identique n’est pas suffisante pour remettre l’établissement aux normes du PPRI, qui obligent à réaliser des travaux complémentaires dont le coût est très important. C’est pourquoi nous avons décidé de lancer un appel aux dons pour aider cette famille courageuse à sortir la tête de l’eau".

De nombreux élus ont décidé de soutenir cet appel à la solidarité. Jean-Philippe Dugoin, maire de Mennecy,Patrick Imbert, président de la CCVE, Franck Marlin, député de l'Essonne Jacques Mione, maire de Ballancourt ou encore Alexandre Spada, maire d'Itteville.

Pourquoi cet appel au don ?

"Pour pouvoir tenir la société à flot jusqu’à la réouverture sans qu’on parte dans le rouge dès le départ et pour pouvoir nous aider à financer le matériel qui va falloir racheter dans le restaurant. On a pas de quoi tout ré-équiper. _Dans le meilleur des cas, il nous faudrait 80.000 euro_s. Quoi qu’il arrive on trouvera une solution. Mon idée c’est de dire qu’il n’y a pas de petits dons et de faire partager au maximum, le multiplicateur, il est hyper important".

Les grillades : spécialité du restaurant avant l'inondation - Kenny le Corre

Kenny Le Corre est un jeune cuisinier, optimiste et déterminé. La cagnotte, il y croit et voilà ce qu’il espère voir dans quelques mois "Ca va être plein de monde, il y aura une super ambiance, une belle cheminée. On mangera des côtes de bœufs, des coquilles St jacques grillés". Le tout dans un cadre magnifique, au bord d’un étang et dans un restaurant refait à neuf