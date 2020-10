Près de 230.000 mégots ramassés en deux heures à Toulouse, record d'Europe battu

On ne sait pas si c'est un bon ou un mauvais signe : Toulouse a pulvérisé le record d'Europe de ramassage civique de mégots ce jeudi avec près de 230.000 mégots récoltés en deux heures. L'opération était menée par les associations Champ d'Actions et Unis-Cités.

228.735 mégots ramassés en deux heures ce jeudi matin, par 226 bénévoles des deux associations et des mineurs en ré-insertion. Un exploit qui écrase le précédent record détenu par Bruxelles, 120.00 mégots.

Une cartographie des endroits où il y a le plus de mégots

Les équipes ont évolué dans toute la ville, tous les arrêts de métro en particulier. Elles ont même pu établir un podium des trois endroits de Toulouse où il y a, malheureusement, le plus de mégots au sol : Balma-Gramont en tête, Barrière de Paris et Borderouge. Dans ces trois quartiers ce sont à chaque fois entre 15.000 et 16.500 mégots qui ont été rassemblés. L'association Champ d'actions remettra cette fois encore à la Ville de Toulouse une cartographie pour qu'elle puisse mettre en oeuvre des actions concrètes pour la lutte contre cette pollution.

On ne pensait pas y arriver. Il a beaucoup plu ces derniers jours, en général, cela ravine les mégots dans les égoûts.

226 bénévoles, services civiques et jeunes en réinsertion étaient à l'oeuvre ce jeudi. - Champ d'actions

Toulouse avait déjà lancé l'opération en 2018 en établissant le record de France avec 100.000 restes de cigarettes. A ce moment-là, la mairie avait installé de nouveaux cendriers à Borderouge et Alsace-Lorraine notamment. L'association vise l'an prochain un record du monde, en présence d'un huissier.