VIDEOS | Près de 250 manifestants se mobilisent pour leurs cloches à Asswiller

250 manifestants ont défilé ce samedi soir à Asswiller (Bas-Rhin) : les cloches de l'église du village ont été condamnées au silence entre 22h et 7h par le tribunal administratif de Strasbourg, suite à la plainte de deux couples voisins. Les manifestants réclament l'annulation de cette décision.

Près de 250 manifestants se sont rassemblés vers 17h ce samedi au pied de l'église d'Asswiller, petite commune de 300 habitants près de Saverne en Alsace Bossue. Ces manifestants, essentiellement des habitants locaux ou des communes alentour, entendaient protester contre une décision de justice, prise par le tribunal administratif de Strasbourg, condamnant les cloches de l'église au silence entre 22h et 7h suite à la plainte de deux couples voisins, incommodés par le bruit. Une douzaine d'élus dont le maire, munis de leurs écharpes tricolores, figuraient parmi les marcheurs.

Du bruit pour les cloches d'Asswiller : 200 cloches secouées par 200 manifestants pic.twitter.com/iFQyKAo8Uj — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) February 25, 2017

Manifestation pour que les cloches d'Asswiller dans le Bas-Rhin continuent de sonner : 200 manifestants avec drapeaux et cloches pic.twitter.com/6QdEUBQFVj — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) February 25, 2017

Après des discours et des chants au pied de l'église, les manifestants ont défilé à travers le village, armés de drapeaux blancs et rouges, de crécelles, de cloches et de pancartes à slogan. Beaucoup de jeunes sont dans le cortège. Tous, ils se sentent solidaires des cloches.

Isabelle, 30 ans, mère de trois enfants, est la meneuse et organisatrice de la manifestation © Radio France - Olivia Cohen