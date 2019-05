Près de 250 objets de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Loiret vendus aux enchères

Les locaux historiques de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Loiret, place du Martroi, semblent bien vides à présent. La CCI quitte l'imposant bâtiment qu'elle occupait depuis 1901 et rejoint Fleury-les-Aubrais. À l'intérieur, les derniers objets toujours présents sont tous munis d'une petite étiquette avec un nombre, en attente d'être vendus aux enchères. Car c'est de cette manière que la Chambre a décidé de se séparer de ces anciennes affaires.

À la veille de la vente, le commissaire-priseur Romain Mérien avait détaillé à France Bleu Orléans les lots disponibles : "Il y a du mobilier ancien, du mobilier plus récent, notamment d'Arbus, qui était assez connu à l'époque. Ça c'est quand même prestigieux. Il y a aussi quelques tapisseries, beaucoup de tableaux, notamment des vues d'Orléans."

Des objets classiques... et d'autres plus insolites !

Ce samedi après-midi, plus d'une centaine de personnes ont assisté à la vente, dans l'espoir, sans doute de dénicher la bonne affaire ! Les objets s’enchaînent et les enchères grimpent... Un fauteuil vendu pour 400 euros, une statuette en bronze pour 1 000 euros ou encore un tableau pour 3 000 euros ! Il y aussi des éléments plus insolites, comme des présentoirs ou des panneaux pour indiquer les salles. Et dans tout cela, Bernard sait très bien ce qu'il recherche : "Je suis intéressé par des tableaux et une gravure, je n'ai pas d'idée sur la somme. Aux alentours de 700 ou 1 000 euros je pense."

"Des vieux trucs, j'en ai déjà plein chez moi !"

Au contraire, Marie-Christine est un peu perdue dans tout ça. Elle est venue juste pour voir, et il n'y a pas grand chose qui lui a tapé dans l’œil : "Il y a des bronzes qui sont assez jolis, notamment des presse-livres. Mais c'est assez lourd et je ne sais pas si je vais pouvoir emporter ça chez moi. Le reste je trouve ça trop vieillot. Des vieux trucs j'en ai déjà plein chez moi ! Et en plus, je n'ai plus la place."

Vous vous demandiez a quoi ressemble une vente aux enchères ? Et bien en vrai, c'est assez fidèle à l'image que l'on s'en fait.#VenteAuxEnchères@cciloiret@FBOrleanspic.twitter.com/KoFo7v8nIs — Cyrille Ardaud (@cyrille_ardaud) May 18, 2019

Armelle quant à elle a eu un coup de cœur pour un immense tableau représentant un bord de mer en Grèce : "C'est un Gelis. Il est plein de lumière, il est superbe. Je l'ai payé 800€, c'était le prix maximum que je m'étais fixé donc j'ai eu de la chance."

Installation dans les nouveaux locaux prévue le 3 juin

Finalement, après plus d'une heure d'attente, le lot tant désiré par Bernard arrive. Il commence à enchérir... et repart avec un tableau signé Mupin, pour 800€ : "Le nom du peintre a attiré mon attention. Le personnage dessus je ne sais pas qui c'est. C'est pas un très grand peintre, c'est un portraitiste. Moi, il me plait !"

Au total c'est près de 250 objets qui sont partis aux enchères. La CCI prendra quant à elle possession de ses nouveaux locaux le 3 juin 2019.