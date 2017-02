Près de 300 billets de concert vendus aux enchères à Montpellier

275 billets de concert seront mis aux enchères le mercredi 15 février à l'Hôtel des ventes de Montpellier. Tous ont été saisis dans le cadre d'une enquête.

Bruno Mars, Dépêche Mode, les Insus ou encore Soprano, au total 275 billets de concert seront mis en enchères le mercredi 15 février à l'Hôtel des ventes de Montpellier. Alors que certains de ces concerts affichent complet, ça peut être une véritable aubaine pour les fans qui se sont retrouvés le bec dans l'eau.

Les billets seront mis en vente à la moitié de leur prix normal "et après, advienne que pourra" plaisante Aude Andrieu, le commissaire-priseur de cette vente. Ce sont des concerts prévus à Montpellier (Bruno Mars), Amiens (Soprano), Lille (Dépêche Mode), au Stade de France (les Insus), "ça touche la France entière" indique Aude Andrieu.

Des concerts partout en France

Tous ces billets ont été saisis par la justice dans le cadre d'une enquête. Ils sont revendus à la requête de l'AGRASC, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Bien évidemment, ils sont authentiques et tout à fait légaux.

Le prix de départ varie de 10 à 80 euros. 80 euros correspondant par exemple à une place VIP pour aller voir Bruno Mars le 08 avril à l'Aréna de Montpellier.

En 20 ans, ce n'était jamais arrivé

"C'est une vente atypique" reconnait Aude Andrieu qui est "plus habituée à vendre des commodes Louis-Philippe, des diamants et même des tractopelles!"

Je vais avoir des jeunes, ça va changer - Aude Andrieu, commissaire-priseur

Les billets seront vendus à l'unité, sinon c'est "no limit" précise Aude Andrieu. "Si vous avez envie d'en acheter 275, faites-le!"

La liste complète est à consulter le site interencheres.com. Il sera possible de participer aux enchères le jour J depuis ce même site, à partir de 9h ou bien directement sur place, à l'Hôtel des ventes.