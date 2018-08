Ballon d'Alsace, Sewen, France

Ils sont venus des quatre coins du monde, parfois même des États-Unis pour une gigantesque cousinade. 570 invités participent à une réunion de famille dans le Ballon d'Alsace. Leur particularité ? Ils sont tous descendants de Joseph Zeller, un tisserand du début du 19è siècle originaire de Giromagny. Au programme : des repas, des randonnées, une découverte de la région où leurs ancêtres ont vécu.

Même le chien a eu le droit à son lot de pin's aux écussons de la famille © Radio France - Simon Cardona

Une habitude prise depuis l'annexion allemande

Ils se réunissent tous les dix ans environ. Mais ici, au ballon d'Alsace, c'est une première depuis 1939. "En fait, c'est le résultat d'une habitude qui est née pendant la période de l'annexion allemande, explique Vincent Badré, professeur d'histoire-géographie et membre de la famille Zeller. Pour se retrouver plus facilement, ils marchaient à pied jusqu'au Ballon d'Alsace et se retrouvaient sur la frontière. Cela s'est fait entre 1870 et 1914 et puis pendant l'entre-deux guerre jusqu'en 1939".

Les 570 invités profitent du cadre naturel splendide du Ballon d'Alsace © Radio France - Simon Cardona

Pour participer à ce rassemblement familial, Madeleine a fait un petit périple depuis Chicago.

Il a fallu neuf heures d'avion, puis six heures de train et deux heures de voiture pour arriver ici

"Je suis très contente. On mange beaucoup de pain et de beurre. C'est notre première fois dans cette région", témoigne-t-elle.

Madeleine (quatrième en partant de la gauche) entourée de sa famille, tous venus des Etats-Unis. © Radio France - Simon Cardona

Pour la prochaine cousinade, les organisateurs voient déjà les choses en grand. Ils imaginent déjà une transhumance.