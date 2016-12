Près de 86 % des Français vont offrir des cadeaux à leurs animaux pour Noël

Dernière ligne droite avant Noël. Vous serez nombreux dans les magasins ces prochains jours pour trouver des cadeaux pour vos proches. Mais pas que ! Selon un sondage, 86 % d'entre vous vont offrir un cadeau... à leurs animaux de compagnie. Reportage dans une animalerie à Saint-Maur (Indre).

C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur : près de 86 % des Français vont acheter des cadeaux à leurs animaux de compagnie cette année, selon un sondage réalisé par le comparateur d'assurance Animaux relax. Et ça se confirme dans les animaleries.

Dans les rayons d'un magasin à Saint-Maur (Indre), Jacqueline est à la recherche de la perle rare pour Lennon, son bouvier bernois de 19 mois : "Son cadeau pour Noël : un ballon de football. Comme un enfant. Notre enfant". Cindy aussi ne compte pas lésiner sur les moyens, comme l'année dernière, son rottweiller Tyson, va être gâté : "La dernière fois, j'ai mis 30 euros !" Mais combien d'argent cette jeune maman consacrerait-t-elle pour le cadeau de son enfant ? "La même chose à peu près, voire plus. Quand on aime, on ne compte pas."

Selon un sondage, les Français vont dépenser en moyenne entre 5 et 20 euros pour leurs boules de poils préférées. Certains iront même plus loin... jusqu'à 40 euros ! Isabelle, à la caisse, n'arrête pas : "Y a des clients qui ne comptent pas, qui en achètent plusieurs : le chien a le droit à deux ou trois cadeaux. Les clients nous demandent un peu gênés si on fait des emballages cadeaux, mais il ne faut pas ! Oui, on fait des papiers cadeaux !"

Des ventes en hausse

Des bonnets de Père Noël, des cordes, des peluches : le magasin propose une centaine de références. Gladys Goulet, la responsable du rayon chien-chat, était loin de s'imaginer une telle frénésie : "On se rend compte que les gens regardent beaucoup moins les prix que le reste de l'année : quand ils dépensent 100 euros pour leurs enfants, ils en dépensent 20 pour leur chien". En seulement un mois, l'animalerie vient d'enregistrer un chiffre d'affaires de 4.000 euros, soit une hausse de 20 % par rapport à l'année dernière.

