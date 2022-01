Près de Brest, des livraisons de chansons à domicile pour le Nouvel An

Hier soir, pour la soirée du Réveillon, certains ont pu profiter d'une chanson, livrée à domicile ! Le collectif "Nouvel an ensemble" a voulu égayer la Saint-Sylvestre des personnes seules ou même en famille, en cette soirée particulière. Ça se passe à Ploudalmézeau, au nord de Brest.

Le principe : les famille, les amis, les proches ou les personnes elles-mêmes ont réservé une livraison de chanson ; tous les styles étaient de la partie. Avec quelques musiciens, et un chœur de chanteuses, les 6 membres du collectif se sont chargés de leur "livrer" la chanson, avec quelques minutes de musique sur le pas de leur porte.

Un concert à domicile

Logann Vince est membre du collectif : "Normalement on organisait un rassemblement mais avec les conditions sanitaires, cette année on ne pouvait pas. Alors on s'est dit pourquoi pas aller directement chez les gens !". Chaise, pupitre, partitions, guitare ou encore flûte traversière, tous les éléments sont réunis pour faire vivre un véritable concert à domicile. Anne a eu droit aux Copains d'abord de Brassens et elle est ravie : "C'était super ! Je suis heureuse ce soir". Même enthousiasme chez Monique après un morceau de Bourvil : "Je trouve que c'est une merveilleuse idée. Ce soir j'ai mes petits-enfants avec moi et je voulais leur faire la surprise", confie la grand-mère.

En tout, le groupe de musique a mis du sourire et de la joie dans plus de trente maisons bretonnes, dans plusieurs communes et pendant toute la soirée du nouvel an.

Retrouvez des extraits de leurs performances

Le collectif est allé illuminer le réveillon de 33 maisons situées dans différentes communes au Nord de Brest. © Radio France - Marine Clette

