Le petit wallaby en cavale depuis six mois de retour dans son enclos à Concots, près de Cahors

C'est une histoire qui vous a fait sourire. Nous aussi. Depuis six mois, un petit wallaby vadrouille dans le Lot entre les communes d'Esclauzels et Cremps. La préfecture du Lot et la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ont même mis en place un dispositif pour le capturer. Rien n'y fait : son agilité et sa rapidité ont eu raison des lieutenants de louveterie mandatés pour l'occasion.

à lire aussi VIDÉO - Un kangourou dans la nature dans le Lot

"Je l'ai retrouvé adossé contre son enclos"

Mi-janvier, pendant le traditionnel marché de Concots, la secrétaire de mairie Véronique Parre entend que le petit mammifère aurait été aperçu en train de rôder aux alentours de son enclos originel. Elle décide d'aller vérifier et tombe nez à nez avec le marsupial. Une scène insolite. "L'enclos est à l'extérieur de Concots. En arrivant sur les lieux, j'ai vu le wallaby adossé contre le grillage. Il n'était pas craintif du tout. Puis il a pris peur" affirme Véronique.

Amie des animaux, elle décide de revenir deux jours plus tard : "En revenant, je vois le kangourou dans son enclos. Je me suis empressée de fermer la porte pour éviter qu'il ne s'échappe une seconde fois. Il a finalement réussi à retrouver son chez soi tout seul. Maintenant, je vais le voir tous les deux, trois jours avant le couvre-feu et je l'aperçois à chaque fois. Je lui laisse quelques pommes au passage", confie Véronique.

Un nouvel enclos en Dordogne

L'épopée de notre wallaby du Lot devrait donc prendre fin. Il est attendu en Dordogne dans un parc zoologique où d'autre wallabies sont déjà sur place. Les gérants du zoo doivent organiser sa capture dans son enclos à Concots, avec l'accord de la préfecture du Lot. Véronique prévient, ça ne sera pas une partie de plaisir : "Son enclos fait quand même un hectare. Il ne va pas se laisser attraper facilement !"