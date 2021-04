Près de Cahors, une octogénaire disparue retrouvée cinq jours après en vie dans sa voiture accidentée

C'est une incroyable histoire dans le Lot. À Arcambal, une femme de 83 ans a été retrouvée piégée dans sa voiture renversée ce jeudi matin dans un sous-bois. Cette femme avait été signalée disparue samedi dernier. Elle a donc passé plusieurs jours coincée dans sa voiture. Elle est saine et sauve.

C'est une rare histoire de disparition inquiétante qui finit bien. Dans le Lot, près de Cahors, une femme de 83 ans n'avait plus donné signe de vie depuis samedi dernier, le 24 avril. Chantal Bas avait été vue ce jour-là dans son village d'Aujols. Depuis plus rien. Ses proches ont signalé sa disparition et les gendarmes ont lancé un appel à témoin le lundi 26 avril.

Sa fille elle-même la retrouve lors d'une battue

Sa fille arpentait les alentours avec des proches depuis, dans l'espoir de retrouver sa mère. Et sa ténacité paie. Ce jeudi 29 avril, en milieu de matinée, avec un groupe d'amis, à pied sur la commune voisine d'Arcambal, dans un sous-bois, sur un chemin forestier, elle découvre la voiture accidentée de sa maman.

La voiture étai très peu visible depuis la route. - Les pompiers du Lot

Entre trois et cinq jours, coincée dans sa voiture

La petite Toyota Yaris est immobilisée sur le flanc après une sortie de route, très peu visible depuis la route. Et l'octogénaire est consciente à l'intérieur. Les pompiers arrivent rapidement sur les lieux. Ils découpent le pavillon de la voiture pour extraire la conductrice.

On ne sait pas quel jour exactement a eu lieu l'accident, la grand-mère a passé plusieurs jours, entre trois et cinq, coincée dans sa voiture. Consciente mais désorientée et déshydratée, elle a ensuite été médicalisée par une équipe du SAMU46 avant d’être transportée au Centre Hospitalier de Cahors.

Une dizaine de Sapeurs-Pompiers provenant des casernes de Cahors et Lalbenque a participé à cette opération de secours.