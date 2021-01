Près de Fougères : ils rachètent un ancien collège... pour y vivre, et en faire un espace culturel

L'ancien collège, abandonné depuis plus de 25 ans, a été acquis par Rod et Aurélie pour 50 000 euros

Le covid ça nous apprend une chose : c'est maintenant ou jamais qu'il faut foncer dans sa vie ! Rod Maurice, propriétaire de l'ancien collège de Saint-Georges de Reintembault

Le premier confinement aura été un déclencheur pour Rod et Aurélie, heureux acquéreurs pour 50 000 euros il y a plus de deux mois d'un ancien collège à Saint-Georges de Reintembault. Un choix de vie, et un coup de coeur nous explique Rod : "J'ai vu le côté absolument magnifique de cette architecture, style Le Corbusier."

Pourtant, de l'extérieur, la bâtisse ressemble plus à un décor de film d'horreur qu'à un potentiel lieu de vie. Pas pour Rod, qui est artiste photographe et vidéaste, qui a été conquis par les espaces cubiques à aménager : "Moi je vois des points de fuite infinis. J'y vois déjà des galeries, j'y vois des concerts... C'est vrai que là tout de suite on est pas loin d'un film comme Saw ou Freddy Kruger, mais moi je le vois déjà fini et dans ma tête c'est magnifique !"

Un lieu de vie et un espace culturel

Dans l'un des étages, Rod et Aurélie comptent aménager leur espace de vie. Sur le reste de la superficie du collège (1850m² au total), le couple veut créer un espace culturel. Des habitants du coin les aident à détruire les cloisons pour ouvrir l'espace. Les bruits des masses à l'oeuvre ponctuent la visite. Au milieu des gravats, Rod détaille : "Ici, on va ouvrir pour faire quelque chose de l'ordre de 350/400m². On accueillera des concerts et des expositions, gratuitement." Au dernier étage, il espère accueillir des expositions temporaires ou des artistes en résidence.

Pour Rod et Aurélie, pas question d'oublier que ce lien était un collège et a accueilli des jeunes élèves. La culture était pour eux une évidence : "La définition même d'un collège c'est de transmettre du savoir, donc ça nous tenait à coeur que ça ne devienne pas juste une maison finalement" précise Rod. Une maison qu'ils espèrent pouvoir habiter d'ici six mois. Pour l'espace culturel, il faudra attendre 2 ans environ.