Près de Lisieux : une maire organise des portes ouvertes pour trouver un successeur

Saint-Martin-de-la-Lieue, France

Exceptionnellement ce samedi matin, la mairie de Saint-Martin-de-la-Lieue, près de Lisieux (Calvados) était ouverte. Evelyne Girardin, la maire, a organisé des portes ouvertes pour trouver un successeur, mais aussi des adjoints et des conseillers municipaux. L'élue termine son deuxième mandat et fait partie du conseil municipal depuis 19 ans. "J'arrête, je suis fatiguée. J'ai beaucoup donné pour cette commune, maintenant je veux me consacrer à ma famille", confie-t-elle.

A la recherche d'un successeur

Mais avant de partir, Evelyne Girardin cherche désespérément un successeur. Elle ne veut "surtout pas que la commune se retrouve mise sous tutelle faute de candidat." Parmi les quinze conseillers municipaux, seulement trois se représenteront en 2020. Evelyne Girardin a donc décidé d'ouvrir la mairie deux samedis de suite pour des portes ouvertes. "On veut expliquer ce que l'on fait, comment se passe un mandat d'élu. Mais ça permet également de mettre l'accent sur la difficulté de recruter dans les communes rurales comme la nôtre", explique la maire.

Ce samedi matin, seulement deux habitants ont franchi les portes de la mairie. David Trombofsky habite à Saint-Martin-de-la-Lieue depuis 2010, il aimerait s'investir dans le conseil municipal. "J'ai reçu un tract dans ma boîte aux lettres annonçant les portes ouvertes. Donc j'ai profité de l'occasion pour venir, poser des questions et discuter avec les personnes de la mairie, pour pourquoi pas m'investir sur le long terme", raconte-t-il.

Une mission au service des autres

Avec les habitants et ses conseillers, Evelyne Girardin joue cartes sur table. "C'est une belle mission, c'est être au service de l'autre et c'est quelque chose de très riche. Après on en prend quelque fois pleins la tête, il faut le dire, ça devient de plus en plus dur", souligne-t-elle. La maire insiste cependant sur le fait qu'il ne faut pas avoir peur, et "ne pas hésiter à venir se renseigner."

Elle estime également que la commune est dynamique, avec 800 habitants et de nombreux commerces.

L'opération d'Evelyne Girardin semble avoir porté ses fruits puisque son adjoint Hubert Lenain a profité de ces portes ouvertes pour annoncer sa candidature aux élections municipales de 2020. Pour l'instant, deux conseillers municipaux sont sur sa liste.

Au centre, Hubert Lenain, actuel maire adjoint qui compte se présenter aux élections municipales de 2020, entouré de Bernard Pottier, à gauche, et Pascal Potier, à droite, deux conseillers municipaux. © Radio France - Léa Dubost

Une bonne nouvelle pour cette élue qui désespérait de trouver un successeur. "Si Hubert arrive à constituer une liste, je serai ravie de lui transmettre tout ce que j'ai appris et mis en place pendant 19 ans", conclue-t-elle.