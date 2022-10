Près de Marseille, un fan d'Harry Potter lance un projet fou : construire le château de Poudlard

La communauté des fans d'Harry Potter est en deuil. Robbie Coltrane l'acteur qui jouait le géant Hagrid est décédé ce vendredi à l'âge de 72 ans. On va essayer de redonner du rêve aux inconditionnels avec le projet fou d'un jeune d'Aubagne.

Lunettes cerclées, visage enfantin... nous vérifions tout de même que ses cheveux noirs ne dissimulent pas une cicatrice de sorcier. Non ! Valérian Lasseyte est un simple moldu, bercé un peu trop près de l'oeuvre de JK Rowling. "J'avais 11 ans quand le premier film est sorti. J'avais l'âge de l'acteur qui joue Harry". L'apprenti sorcier n'est pas le seul à avoir marqué à vie son enfance. "Je me suis rendu compte que c'est Poudlard, mon héros préféré. Le château qu'on découvre avec Ron et Harry quand ils sont sur leur barque... Une émotion indescriptible. Le château est le lieu où tout va se passer avec des passages secrets partout".

Une idée folle

Un jour, avec un copain ingénieur, Valérian a un éclair : "Ce décor paraît tellement réel. Pourquoi ne pas recréer Poudlard en vrai ? Ce n'est pas un canular, c'est une idée folle, mais toutes les grandes idées ont commencé par des idées folles". Valérian a 32 ans, soit 32 balais Nimbus 2000. Il a dans sa manche un premier atout : son talent de vidéaste. Sa vidéo de présentation du projet a été tournée dans une boutique Harry Potter de Marseille . Elle est visionnée plus de 10 000 fois sur Youtube avec des commentaires encourageants de fans en délire.

Un château mais pas seulement

Poudlard n'existe qu'en jeu vidéo ou en maquette dans les studios de Londres. Le construire en taille réelle semble aussi compliqué que de retrouver un horcruxe dans la barbe du regretté Hagrid ou de gagner la Route du Rhum avec le ferry-boat du Vieux Port de Marseille. Valérian, sincère, est certain de sa bonne étoile. Pas besoin d'utiliser expecto patronum pour désarmer les dubitatifs. Son projet est clair. On y trouverait un musée Harry Potter, un hôtel-restaurant, des salles pour des conférences et des mariages et une vraie école. Ce Poudlard trouverait ainsi son financement. Comme par magie, il sortirait de terre non pas à Aubagne, mais près d'un lac et d'une forêt. Il faut aussi prévoir une voie ferrée pour y accéder avec le Poudlard Express. Avec sa passion et celle de la communauté mondiale des sorciers de Poudlard, Valérian est persuadé de gonfler un financement participatif qui financerait la construction. Même Voldemort ne pourrait le détourner de sa destinée.

Un détail...

Avant toute étude de faisabilité, Valérian a une toute petite étape à franchir : rencontrer JK Rowling et obtenir son aval. "Ce projet se fera avec son accord ou ne se fera pas" indique avec sagesse le cousin provençal d'Harry Potter. D'où ce message que notre bâtisseur de rêve adresse en français à la créatrice de son univers.

Faisons confiance à la magie des mots véhiculés par les ondes de France Bleu Provence à la manière d'Edwige la chouette. Et inspirons-nous d'Albus Dumbledore : "Les mots sont à mon avis la plus inépuisable source de magie".