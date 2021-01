Près de Périgueux, elle accouche en urgence dans sa salle de bain avec l'aide des pompiers

C'est un accouchement comme on en voit peu. Mathilde habite Notre Dame de Sanilhac et a 30 ans, elle vient d'accoucher de son troisième enfant... dans la salle de bain !

Un accouchement éclair

Dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 janvier, il est environ 0h15 quand Mathilde se rend aux toilettes situées dans la salle de bain. Immobilisée par la douleur et dans l’incapacité de bouger, elle va accoucher. Kévin, son compagnon appelle les secours. Cinq pompiers et quatre urgentistes arrivent sur les lieux en moins de cinq minutes.

Tout va alors très vite. Mathilde est installée au sol et le bébé naît à 00h36.

La maman et sa petite sont transportées toutes les deux à la maternité de Périgueux. Léna pèse 2,880 kg et mesure 46cm. Elles vont bien.

La maman demande aux secours de ne pas faire trop de bruit

Mathilde avait une crainte : que ses petites filles (Keyla et Neylia) soient présentes et la voient souffrir. Heureusement, les deux petites étaient couchées. La maman a donc même demandé aux pompiers et aux urgentistes de ne pas faire trop de bruit pour ne pas les réveiller.