Près de Rennes, les enfants du centre de loisirs Astro'Mômes de La Mézière vont sortir un album de chansons

Le beau projet des enfants du centre de loisirs Astro'Mômes à La Mézière au nord de Rennes (Ille-et-Vilaine). Depuis un an, ils travaillent sur l'écriture de chansons qui seront compilées dans un CD. Ils espèrent maintenant pouvoir les enregistrer comme des pros grâce aux internautes.

Une petite respiration dans cette actualité très incertaine. Depuis un an, les enfants du centre de loisirs Astro'Mômes en Ille-et-Vilaine travaillent sur un projet autour de la chanson. Âgés de six à 12 ans, ces jeunes ont décidé d'écrire leurs propres compositions aidés par l'un de leurs animateurs Aurélien lui même membre d'un groupe de musique. Les enfants choisissent les thèmes, les écrivent, et sont en train de les enregistrer pour en faire un album. Treize titres ont déjà été composés par ces petits bretons. Ils y parlent amitié, famille, environnement...

Une cagnotte en ligne pour faire "comme les pros"

Pour l'instant, les enfants du centre de loisirs enregistrent leurs créations avec un micro branché à une tablette. Aurélien l'animateur musicien fait le montage sur un logiciel. Pour presser 500 exemplaires de leur CD, une cagnotte en ligne a été ouverte début janvier. Les 400 euros nécessaires ont déjà été atteints. Mais la cagnotte est toujours ouverte pour pouvoir faire encore mieux. En effet, s'il y a assez d'argent, les enfants pourraient enregistrer leurs chansons dans un studio comme les professionnels. Leurs projet serait alors complet.

En attendant, voilà l'une des chansons écrites par les jeunes du centre de loisirs Astro'Mômes : "Il n'est jamais trop tard" interprétée par Emma et Aurélien.

A noter que ces jeunes de la Mézière ne font pas que chanter. Chaque premier mercredi du mois, ils réalisent une émission radio.