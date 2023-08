Près de Toulouse, faire du vélo sur des rails pendant les vacances

Le vélo-rail du Lauragais, c’est la nouvelle activité touristique depuis le 3 août au lac de Lenclas à Saint-Félix Lauragais (Haute-Garonne). La ligne ferroviaire qui permettait de relier Revel à Castelnaudary a été abandonnée, et a donc permis l’installation de cette activité qui comme son nom l'indique permet de pédaler à vélo sur les rails.

ⓘ Publicité

Une heure de balade dans le Lauragais

Abel Fiacre, 34 ans, est derrière ce projet. Ce passionné de trains, fils et petit-fils de cheminots, a déjà lancé deux vélorails, dans l'Hérault et dans les Bouches-du-Rhône. "On redonne vie à cette ligne, et le parcours est magnifique, très bucolique. On passe sous le pont-canal où la rigole du Canal du midi passe au-dessus de la voie ferrée. Il date de 1865.", détaille le patron de l'entreprise de "Vélorail du Canal du Midi".

Le trajet de 3,5 kilomètres aller se fait en une demi-heure. © Radio France - Bruno Esteban-Garay

Le trajet fait trois kilomètres et demi aller, il faut bien sûr faire aussi le retour. En moyenne, l'appareil activé par un ou deux conducteurs met une demi-heure pour aller jusqu'à l'ancienne gare SNCF de Saint-Félix.

On peut monter jusqu'à cinq sur le vélo-rail. © Radio France - Bruno Esteban-Garay

Comptez 14 euros par personne pour un adulte et 7 euros pour les moins de 18 ans (gratuit pour les moins de 5 ans). Chaque vélo-rail peut accueillir cinq personnes maximum. Au moins trois départs de vélorails auront lieu par jour durant tout le mois d'août, entre 9h et 17h30. Des départs dits "crépusculaires" à partir de 20 h sont même parfois organisés. L'activité sera ouverte ensuite pendant les vacances scolaires, les week-ends et sur demande pour les groupes.