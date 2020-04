Près de Toulouse, il retrouve des témoignages d'habitants "confinés" dans les années 50

Sébastien Saffon, enseignant du Lauragais, à l'est de Toulouse, publie sur son blog des témoignages d'habitants "confinés", ou du moins isolés, dans les années 50. Des écrits qui font écho au confinement que l'on vit aujourd'hui, en 2020, à cause du covid 19.

C'est une très jolie initiative qui est née en Haute-Garonne : Sébastien Saffon, habitant d'Avignonet-Lauragais, une quarantaine de kilomètres au sud est de Toulouse, a publié sur son blog des témoignages d'habitants de cette région du Lauragais confinés, ou du moins très isolés, dans les années 50. Des écrits qui font écho au confinement que l'on vit aujourd'hui, 70 ans plus tard, à cause du covid 19.

Des mises en quarantaines

Cet enseignant et conseiller pédagogique, passionné d'histoire, tient un blog intitulé "Les carnets d'Emile", du nom de son grand-père métayer, depuis 2016. Suite au succès de son site, il a donné plusieurs conférences et recueillis d'autres témoignages, publiés dans l'onglet "Le Lauragais agricole d'autrefois".

"Je me suis demandé : a-t-on déjà eu des situations de confinement dans les années 50 ? Et bien oui ! Alors ce ne sont pas des confinements en tant que tels, mais plutôt des isolements qui peuvent être liés à la météo, avec des épisodes de neige tellement forts qu'on ne peut pas se déplacer, comme en 1956", raconte Sébastien Saffon, qui s'appuie sur ses études en Histoire pour re-contextualiser les témoignages.

Outre les intempéries, la fièvre aphteuse une maladie qui touche les bovins et les ovins, a conduit les autorités à isoler pendant 40 jours certaines fermes pour éviter la propagation du virus. Cela a été le cas en 1952 pour la métairie de Jean, l'arrière grand-père de Sébastien Saffon, qui raconte dans l'un de ses carnets que ses bœufs ont été touchés.

Notes de Jean, père d'Emile, arrière grand père de Sébastien Saffon datant du 27 février 1952 - J.

Et quelques jours plus tard, Jean détaille toutes les précautions qui doivent être prises.

Notes de Jean - J

Sébastien Saffon précise qu'à ce moment là, sa grand-mère venait d'accoucher de sa mère, un bébé prématuré, et qu'elle lui a raconté que le médecin "prenait mille précautions, changeant notamment de chaussures à distance."

Un confinement plus familial mais tout aussi solidaire ?

L'enseignant cependant ne se risque pas à comparer la période actuelle à celle des années 50. "D'abord parce que je ne suis pas spécialiste, dit-il, puis parce qu'on parle dans les années 50 d'isolement ponctuel, qui concernait quelques familles alors qu'aujourd'hui la moitié de la population mondiale est confinée." Par ailleurs, à l'époque, l'isolement était sans doute vécu différemment car "on habitait en famille, parfois à quatre générations sous le même toit alors qu'aujourd'hui les familles sont plus éclatées. C'était un isolement plus collectif à l'époque avec une solidarité intra-familiale qui pouvait jouer beaucoup plus".

France Bleu Occitanie note cependant que la solidarité joue aussi bien aujourd'hui qu'hier et que parfois elle revêt (presque) les mêmes habits. Ainsi, Sébastien Saffon raconte : "Il y a 70 ans, on mettait un chiffon blanc dans la haie quand on avait besoin de quelque chose. Une personne se chargeait d'amener ce qu'il fallait et remettait le chiffon blanc." Or, le même système a été mis en place dans le Lot pour les plus fragiles, mais avec un chiffon rouge comme France Bleu Occitanie vous l'avait raconté !

Appel à témoignages

Sébastien Saffon lance par ailleurs un appel à témoins sur les années 50 dans le Lauragais, et pas seulement pour évoquer le confinement mais aussi la vie en général à cette époque dans cette région. Vous pouvez lui écrire ou l'appeler : lauragais@lescarnetsdemile.fr ; 06 25 54 93 45.