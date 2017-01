Près de Toulouse, un automobiliste percute un chameau

C'est un accident de la circulation insolite que les gendarmes toulousains ont eu à traiter tôt mardi matin. Ils sont intervenus pour une collision entre un utilitaire et un... chameau.

C'est une information insolite que publie sur sa page Facebook la gendarmerie de Haute Garonne. Ce mardi vers 4 h et demi du matin, la patrouille de la compagnie de Toulouse Le Mirail a été appelée à Saint-Lys à une vingtaine de kilomètres au sud ouest de Toulouse pour des chameaux qui divaguent sur la voie publique.

Echappés d'un cirque

Les trois animaux se sont apparemment échappés d'un cirque installé à quelques centaines de mètres de là. Les gendarmes et les propriétaires des animaux essaient de les capturer mais les chameaux prennent peur et s'enfuient en courant sur la départementale. Hélas dans l'obscurité un fourgon de livraison de presse ne peut éviter l'un des animaux et le percute. Le chameau est décédé des suites de ses blessures. Les deux autres ont pu être capturés.