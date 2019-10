La commune de Valdallière dans le Calvados a accueilli un défilé de mode particulier samedi 12 octobre. Vingt-et-une personnes âgées des environs ont enfilé leurs plus beaux habits. Des seniors qui vivent en maison de retraite ou qui bénéficient d'aides à domicile au quotidien.

Près de Vire, des seniors défilent avec leurs plus beaux habits

Vassy, Valdallière, France

À quelques minutes du défilé, les seniors sont habillés, maquillés, coiffés par des professionnels. Mercedes, 86 ans, est prête. La résidente de la maison de retraite de Vassy attend son passage avec le sourire, "pas de trac, avec l'âge, on oublie le stress !" L'ambiance lui rappelle son jeune temps, elle qui avait fait un défilé quand elle était au lycée. "C'est très agréable, on est chouchouté, c'est extraordinaire !"

Renforcer l'estime de soi et éviter l'isolement

Geoffrey Dutour s'apprête lui aussi à entrer en scène. Il vient de quitter la direction des deux établissements (Vassy et Bény-Bocage) d'où viennent les mannequins retraités. Le défilé de mode a plusieurs objectifs : "le premier, c'est de travailler l'estime de soi des personnes âgées parce qu'on sait que lors du vieillissement, on a une perte de l'image de soi et le deuxième, l'isolement des gens qui vivent à domicile. Les participants se sont retrouvés plusieurs fois pour préparer le défilé."

Noël est prêt pour un nouveau défilé © Radio France - Marcellin Robine

Les seniors défilent sous les applaudissements du public, au rythme des succès des années 50 et 60. Noël vient de faire trois tour de piste et il n'a pas envie de s'arrêter. "C'est une nouvelle carrière, la carrière des anciens !" De l'humour, de grands sourires, la routine du quotidien a été mise de côté pour ces modèles d'un jour. Et ces seniors se retrouveront prochainement, pour d'autres projets.