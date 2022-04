Présidentielle 2022 : Jean Lassalle, yoga, Maurice Thorez... des bulletins nuls insolites dans les Landes

Les scrutateurs landais mobilisés pour le dépouillement de ce second tour de l'élection présidentielle, ce dimanche soir, ont parfois souri en découvrant le contenu des enveloppes glissées dans l'urne. Dans les Landes, 7 773 électeurs, soit 2 %, ont choisi de voter nul. À la différence des votes blancs (une enveloppe vide ou un bulletin vierge), les bulletins sont considérés comme nuls lorsqu'ils comportent une inscription, un dessin, ou parfois un objet, comme c'est arrivé à Gastes.

Karim Benzema, Monsieur et Madame Bouchon

La maire de la commune, Françoise Douste, a apprécié de découvrir un brin de muguet dans une des enveloppes : "Le 1er mai approche, j'espère qu'il va me porter chance !" Elle a également découvert un autre bulletin sur lequel le nom de Jean-Luc Mélenchon était barré et remplacé par celui de Maurice Thorez, ancien secrétaire général du Parti communiste français. "Cela fait du bien parce que quand on dépouille on est tendus, il y a du monde... à la différence des élections municipales où l'on peut panacher et donc où il arrive souvent que des messages soient inscrits, c'est rare lors d'élections présidentielles. C'est pour cela que je les ai retenus et que je m'en souviendrai", s'amuse-t-elle.

Le vote nul le plus improbable est peut-être cette inscription, découverte à Bretagne-de-Marsan : "Heureusement, le yoga nous sauvera". Il y a eu également un bulletin "Karim Benzema" à Benquet et puis deux enveloppes dans lesquelles étaient inscrits "Monsieur Bouchon" puis "Madame Bouchon", à Campagne, qui a fait rire le maire, Frédéric Carrère, au point de lancer, au second degré, une enquête dans le village pour retrouver ces fameux Monsieur et Madame Bouchon.

Jean Lassalle, roi des votes nuls

De nombreux bulletins Jean Lassalle ont également été retrouvés dans les urnes des Landes, bien que le Béarnais ait été éliminé au premier tour. À Roquefort et à Ychoux, notamment, où ça n'a pas vraiment étonné le maire, Vincent Castagnède : "Il a marqué les esprits, c'est quand même une sacrée personnalité ! Il représente la ruralité dans toute sa splendeur. Après, il faut adhérer à ses idées... mais il correspond au sud-ouest", estime-t-il.

Parmi les candidats du premier tour éliminés, plusieurs bulletins Jean-Luc Mélenchon et quelques Nathalie Arthaud ont également été découverts ce dimanche soir dans les urnes landaises. Tous les bulletins ont été transmis à la préfecture des Landes après le dépouillement pour une vérification.