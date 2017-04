Présidentielle | Ce club de foot breton invite les gens qui auront voté à boire un verre au match de dimanche

Les Bretons rivalisent décidément d'idées pour inciter les gens à aller voter! A Clohars-Fouesnant, dans le sud-Finistère, le club local a eu l'idée d'offrir un verre aux supporters du match de dimanche qui seront allés voter avant la rencontre contre Quimper.

A trois jours du premier tour de l'élection présidentielle, et alors que l’abstention est annoncée au plus haut, les initiatives pour inciter les gens à aller mettre un bulletin dans l'urne se multiplient, un peu partout en Bretagne.

Taxi bénévole, verre payé par le patron ou buvette gratuite

On vous a parlé sur France Bleu du taxi des Côtes-d'Armor qui transportent les personnes âgées gratuitement pour les emmener dans les bureau de vote, ou encore du patron de bar qui offre un verre aux habitants qui ont voté. Sur le même principe, le club de foot de Clohars-Fouesnant offrira un verre aux électeurs qui se sont déplacés dans les bureaux de vote avant le match de dimanche.

"Alors tous aux urnes !"

"L'idée, c'est de faire un clin d'oeil sympa, et de montrer que le foot c'est aussi de la convivialité", explique Benjamin Bozec, le président de l'Espoir Clohars Fouesnant. "Là on a profité des élections présidentielles pour faire venir les gens au match, les gens vont aller voter et ensuite ils viendront voir un match sympa". Car dimanche, l'ECF, troisième du championnat, reçoit Ergué Armel Football, le 2ème.

Un appel aux autres clubs de foot bretons

Le club espère faire des émules : "Nous invitons tous les clubs finistériens à proposer la même chose" précise-t-il sur sa page Facebook.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.