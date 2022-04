Présidentielle : dans ce village mayennais, Macron et Le Pen à égalité parfaite, 50-50

A Rennes-en-Grenouilles, dans le bocage mayennais, les électrices et les électeurs n'ont pas réussi à départager les deux finalistes de la présidentielle. Emmanuel Macron et Marine Le Pen obtiennent le même nombre de voix.

Les résultats du second tour de la présidentielle. Emmanuel Macron est en tête en Pays de la Loire, en tête aussi en Mayenne. Le président réélu, cela dit, est en repli par rapport à ses performances de 2017, Marine Le Pen gagne un peu de terrain..

à lire aussi Présidentielle 2022 : près de 65% des voix pour Emmanuel Macron au second tour en Pays de la Loire

Dans notre département, il obtient 64% des suffrages exprimés contre 36%pour Marine Le Pen. C'est mieux que son score national mais c'est à tempérer car il perdu du terrain, 8 points de moins par rapport au résultat du second tour d'il y a 5 ans. La candidate du Rassemblement National progresse.

Une vingtaine de communes mayennaises ont choisi Marine Le Pen, surtout dans l'Est et le Nord-Est du département. Soulignons également un résultat qui n'est pas banal et ça se passe à Rennes-en-Grenouilles, un bourg situé à proximité de Lassay-les-Châteaux. Pas de vainqueur ici, égalité parfaite : 79 votants, 78 exprimés, 39 voix pour Macron, 39 pour Le Pen. Pour l'anecdote, à Château-Gontier-sur-Mayenne, lors du dépouillement, on a récupéré deux drôles de bulletin. Des électeurs facétieux ou bien dépités par le choix à faire, l'un a voté pour Coluche, un autre pour Michel Drucker.