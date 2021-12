Présidentielle, Hanouna, relations amoureuses, écologie : les sujets à éviter à Noël selon ces Mayennais

Noël en famille. Des moments de retrouvailles, des moments de convivialités, des moments sympas ... ou pas ! Surtout quand les conversations à table dérapent ou amènent quelques débats houleux ! L'engueulade au coin de la table n'est jamais très loin. Alors quels sont les sujets à éviter d'après ces Mayennais rencontrés dans le centre-ville de Laval ? Éléments de réponses.

"Tu as un copain ?"

Anaïs espère échapper cette année aux questions d'ordre sentimental. Le sujet rituel de ses grands-parents. "C'est très gênant quand ils demandent si tu es encore avec ton copain, et que tu réponds non. Je rougis" explique la lycéenne.

"Le Covid, hors de question !"

Jeannine a été très claire avec sa famille : aucun sujet d'actualité ne doit être abordé au repas de Noël. Et particulièrement le sujet sulfureux de la vaccination anti-covid. "Parce que je sais que ce sera une source de polémique. Les "pour", les "contre", le pourquoi du comment etc ... non ! Je ne veux pas en entendre parler à table. Avec mon mari, nous étions à Paris le week-end dernier et on l'a expliqué à l'un de nos fils" répond-elle fermement.

"Je ne suis pas raciste, mais ..."

De son côté, Léa espère ne pas revivre certaines discussions des agapes précédentes, comme une autour du racisme. "C'est méchant ce que je vais dire, mais il y a des gens âgées dans ma famille qui n'ont pas le même point de vue et qui disent vraiment n'importe quoi. Du coup ça génère des tensions dans le repas" déclare-t-elle.

"Tu ne fais pas le tri ?"

Chez Alain et Brigitte c'est le débat autour de l'écologie qui est un peu redouté le soir de Noël. "On se chamaille à propos du tri sélectif entre les petits enfants, leurs parents et nous. On n'a pas les mêmes orientations" confie le couple.

Dans le même registre, pas question d'aborder le sujet du bio le 24 décembre chez André. "On ne parle pas viande aussi, surtout quand il y a des agriculteurs au sein de la famille. C'est un sujet un peu difficile à aborder."

"Pas de politique"

C'est un grand classique, mais c'est peut-être LE sujet clivant. C'est le cas chez Laurence. "On ne partage pas forcément les mêmes avis que notre papa, qui est plutôt de droite. Mais la droite sympa, mais de droite... Nous [les enfants, ndlr] on est un peu partagés" rigole cette Lavalloise. Difficile d'échapper à la politique à quatre mois de l'élection présidentielle.

L'humour en sauvetage

Alors, comment éviter les motifs de fâcherie ? La recette est signée du jeune Valentin. "L'humour, ça marche bien. Cela ne sert à rien de surenchérir parce que ça va chauffer les foules" sourit l'étudiant. Valentin évitera de parler d'un célèbre animateur télé : Cyril Hanouna et sa sulfureuse émission Touche Pas à Mon Poste. "C'est quand même une personne qui est très spéciale, qui essaie de parler politique donc ça peut énerver oui" reconnaît-il.