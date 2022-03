Présidentielle : la ville de Mayenne détourne l'affiche d'un célèbre film pour inciter à voter

Nous sommes à J-20 de l'élection présidentielle. Et ce lundi 21 mars 2022, la ville de Mayenne a décidé d'inciter les gens à voter, en détournant l'affiche du célèbre film "Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ?". Le détournement est là pour inciter à faire une procuration.

Le titre n'est pas vraiment le même, mais les têtes des acteurs sont identiques à l'original. La ville de Mayenne a publié, ce lundi 21 mars 2022, le détournement de l'affiche du film "Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu?", avec Christian Clavier, dont la sortie est prévue le 6 avril prochain. Le but est d'inciter à faire une procuration pour voter à l'élection présidentielle.

Objectif : inciter à faire sa procuration

Sur l'affiche, le titre est transformé en "Est-ce qu'on a tous pensé à notre procuration ?". Les noms des acteurs sont remplacés par celui des 12 candidats à l'élection présidentielle, malgré plusieurs fautes d'orthographes dans les noms des candidats (on vous laisse découvrir lesquels). En revanche, malgré l'utilisation du logiciel Photoshop, les visages des comédiens sont toujours là, et n'ont pas été remplacés par celui des candidats.

Le but de ce détournement est d'inciter à faire sa procuration. Il est possible d'en avoir une jusqu'à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Le schéma est identique pour le second tour du scrutin.