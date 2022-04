Présidentielle : le club de foot d'Ahuillé offre une bière pour lutter contre l'abstentionnisme

L'abstention a été très forte dimanche au premier tour de la présidentielle. En Mayenne, 24% des électeurs sont restés chez eux et parmi eux beaucoup de jeunes. Pour les inciter à se rendre aux urnes le 24 avril et en juin pour les législatives, le club de foot d'Ahuillé leur offre une bière.

Avec 26% d'électeurs qui ne se sont pas rendus aux urnes au niveau national, le premier tour de la présidentielle a été marqué par une abstention supérieure de plus de 3 points points à celle de 2017. Selon un sondage Ipsos Sopra-Steria, seulement 58% des 18-24 ans, et 54% des 25-34 ans ont participé au scrutin, contre 80% des 50-59 ans, et 88% des 60-69 ans.

à lire aussi Présidentielle : Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour

Pour inciter la jeunesse à voter, le club de foot de l'Alerte Ahuillé FC a mis en place une initiative originale, hors du commun : une bière ou une boisson non alcoolisée offerte aux 18 à 20 ans en présentant une carte électorale tamponnée. "Notre club est là aussi pour promouvoir ces valeurs-là et encourager les jeunes et pas qu'en s'occupant de foot, les encourager dans leur vie de tous les jours" explique la secrétaire du club. Benjamin en a profité ce dimanche après-midi : "ça fait plaisir et ça booste les jeunes à voter, c'est un devoir".

ECOUTEZ Copier

Cette drôle d'opération d'incitation au vote de l'Alerte Ahuillé FC sera renouvelée le 24 avril lors du second tour de la présidentielle qui opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen et également pour les élections législatives de juin.