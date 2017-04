Présidentielle : les pêcheurs mayennais préfèrent-ils pêcher ou voter ? Ou faire les deux ?

Parmi les inconnues du 1er tour de la Présidentielle : l'abstention. Les Français vont-ils aller à la pêche ? France Bleu a posé la question à des pêcheurs, de vrais pêcheurs, ceux de la Mayenne qui étaient réunis hier à Gorron.

C'est l'heure de l'apéritif après une assemblée générale qui a permis de faire le tour des dossiers en cours et à venir. Les pêcheurs présents à cette réunion discutent de tout, de pêche surtout, notamment du prochain retour d'un célèbre carnassier en Mayenne, le black-bass, un poisson très apprécié par les amateurs pour sa pugnacité et sa combativité. Evidemment il est difficile de ne pas aborder le sujet du jour : le 1er tour de l'élection présidentielle. La plupart d'entre eux affirment qu'ils auront et le temps de prendre du plaisir au bord de l'eau et d'effectuer leur devoir de citoyen. Reportage à écouter ici :

Les pêcheurs mayennais iront, pour la plupart, pêcher et voter

En Mayenne, 224.000 personnes sont appelées aux urnes. Il y a, dans le département, 356 bureaux de vote. Le scrutin sera clos à 19h.