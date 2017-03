Présidentielle : un maire périgourdin parraine François Hollande

Le conseil constitutionnel a publié ce samedi la liste des derniers parrainages de l'élection présidentielle. On y trouve sept signatures en faveur du président François Hollande. En Dordogne, un maire a choisi d'apporter son soutien au chef de l'Etat qui n'est pourtant pas candidat à sa succession.

Il y aura onze candidats à l'élection présidentielle. Le conseil constitutionnel a publié ce samedi 18 mars la dernière liste des parrainages pour le scrutin du 23 avril. 14.296 signatures ont été validées par les Sages. En Dordogne, 211 parrainages ont été accordés par des maires, parlementaires, conseillers départementaux ou régionaux.

Rendre homme au Président

Parmi ces 211 signatures on en trouve une plus insolite que d'autres. Le maire de Carsac-Aillac près de Sarlat, Patrick Bonnefon a ainsi choisi d'apporter son parrainage à l'actuel président de la République, François Hollande. Le chef de l'Etat n'est pourtant pas candidat à sa succession. "Je voulais lui rendre hommage," confie l'élu de gauche. "Le Hollande bashing a été détestable et il n'a pas mérité tout ce qu'il a subi. Ce manque de respect au plus haut niveau de l'Etat n'est pas bon pour la démocratie. Nous sommes dans une dérive." Patrick Bonnefon poursuit : "malgré la crise, la France s'en sort pas mal. François Hollande ne mérite pas une telle mise au pilori. Quand on regarde son mandat avec du recul on constatera peut-être que son bilan n'était pas si mauvais."

Six autres élus ont fait ce choix

Patrick Bonnefon a au fond de lui quelques regrets. "J'ai soutenu François Hollande dès 2011. Il s'est piéger en conditionnant sa candidature à la baisse du chômage et Manuel Valls lui a mis la pression en démissionnant et en se présentant à la primaire," admet-t-il. Le maire de Carsac-Aillac a démissionné du Parti Socialiste mais il a voté Benoit Hamon à la primaire. Il ne souhaite pas en dire plus sur son vote le mois prochain. Comme lui, six autres élus en France ont choisi de parrainer François Hollande.