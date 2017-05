Pringy : un beau mouvement de solidarité sur Facebook après l’incendie d’une maison

Un appel a été lancé sur Facebook pour aider une famille du quartier de Pringy à Annecy qui a tout perdu dans l'incendie de sa maison. Et les dons ont été très nombreux.

L'incendie a eu lieu, le dimanche 30 avril et il a quasiment détruit tout le pavillon d’une famille du quartier de Pringy à Annecy. Cette famille composée d'un couple et de deux enfants âgés de 11 et 15 ans, n’a pas été blessé mais elle n’a plus rien. Plus aucun vêtement ni aucun meuble, tout a été ravagé par les flammes.

Un appel lancé sur Facebook

Face à cette situation, leur nièce Elodie âgé 27 ans a lancé une page Facebook collectepringyincendie et une cagnotte en ligne sur Leetchi.com. “.La famille a reçu énormément de dons : vêtements, livre, meubles, et vaisselles. Et Elodie elle ne s’attendait pas à autant de générosité.

« Nous avons reçu des dons de toute la France, même des couvertures de Montpellier, je suis très émue. »

"Aujourd'hui encore les gens savent faire preuve de solidarité" Elodie Copier

Près de 1000 euros ont déjà été récolté sur la cagnotte en ligne et la page Facebook a été aimé plus de 18 mille fois. Vous pouvez aussi déposer des dons de vêtements jeudi et vendredi dans une salle de la mairie de Pringy de 18h-20h (salle du mas des jacobins). La famille est pour l'instant hébergée chez des proches mais elle vient de retrouver une location.