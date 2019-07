Prison, GIGN, plage, montagne : le Brennus du Stade Toulousain est partout

Il navigue partout en Occitanie et s'apprête même à prendre l'avion pour l'Outre-Mer. Le bouclier de Brennus est très sollicité depuis un mois avec un ou deux rendez-vous par jour. Et les joueurs ont la priorité pour faire voyager le trophée.

Toulouse, France

Un mois après le titre de champion de France, le Brennus continue de se balader. Il a même un calendrier très très chargé. Dernièrement, on a vu le bouclier avec la ministre des Sports lors d'une visite à Toulouse. Les gendarmes du GIGN ont aussi fait une photo avec le bouclier sur un pick-up, entouré de militaires en cagoules. Il y a eu aussi Romain Ntamack qui s'est offert une partie de surf sur le Brennus.

Les joueurs sont prioritaires

Et c'est Jean-Luc Brumont, le directeur administratif du Stade qui veille sur le calendrier. Un calendrier partagé a été mis en place et c’est lui, avec quelques cadres du Stade Toulousain, qui valide les options. La seule règle, c'est que ce sont les joueurs qui sont prioritaires sur le calendrier. Et souvent ils commencent par aller dans leurs clubs formateurs. "Je suis très fier. Piula Faasalele a fait le tour des écoles de rugby. Il a été à Verfeil et à la Vallée du Girou. Et les enfants sont aux anges." Ensuite place aux partenaires, aux sponsors. Sans oublier les rendez-vous importants comme le Tour de France qui arrive. "Il sera sur l'étape de Lavaur à la demande de Claude Spanghero. Il aussi sera avec le président Didier Lacroix sur l'arrivée et le départ de l'étape de Toulouse" énumère Jean-Luc Brumont.

La folie jusqu'à la fin octobre

Jean-Luc Brumont tient beaucoup à un déplacement en prison. Le bouclier sera apporté par l’aumônier au centre de détention de Muret. Et selon le staff du stade, cet agenda copieux ne devrait pas se calmer avant la fin du mois d'octobre. Il sera aussi présent lors du premier match amical du Stade prévu à Gaillac, le 2 août.