C'est nouveau. A.S.O. a lancé cette année un label des villes qui s'engagent pour le vélo avec une distinction qui va de 1 à 4 vélos. Privas et Valence en obtiennent 3 pour leur politique de promotion du vélo "engagée".

Privas et Valence reconnues comme villes amies du vélo par le Tour de France

Privas et Valence vont pouvoir apposer ce panneau avec trois vélos en entrée de ville

On connaissait les villes et villages fleuris avec les panneaux à plusieurs fleurs à l'entrée des communes. Voici maintenant le label des villes qui soutiennent le vélo. C'est une initiative d'A.S.O., la société organisatrice du Tour de France. Pour cette première édition, 80 villes qui ont déjà accueilli la Grande Boucle avaient déposé un dossier de candidature. Le jury leur a attribué des notes allant de 1 à 4 vélos.

Dans le palmarès dévoilé ce jeudi, seules les villes de Paris et de Rotterdam obtiennent les 4 vélos pour leur engagement "exemplaire" en faveur du vélo. Valence et Privas figurent en bonne place avec 3 vélos, label attribué à seulement 18 villes candidates. Sont retenus l'accueil de nombreux événements cyclistes, l'éducation au vélo, le soutien aux associations et le développement des voies douces.