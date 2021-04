Ardèche : des séances de rigologie dans des Ehpad privadois

La vie reprend dans les maisons de retraite de Drôme et d'Ardèche. A Privas, la commune offre aux résidents des Ehpad du Montoulon et de Lancelot des séances de rigologie et ces activités en groupe font beaucoup de bien aux résidents.

Des rires s'échappent de l'Ehpad de Lancelot à Privas en Ardèche et ça fait beaucoup de bien. La commune a financé cinq séances de rigologie. Sandrine Fernandez de l'association Hap'arts anime ces activités en groupe : "On fait différents jeux comme le jeu de l'oie du rire comme aujourd'hui, pour libérer les émotions et ensuite se lâcher et rire". "Le rire c'est mécanique ça libère des hormones, la dopamine, les endorphines et c'est pour ça qu'on est ensuite de bonne humeur".

"Ca change les idées, on oublie nos soucis de santé et le covid" - Denise, 94 ans

"Ca fait du bien, on tisse des liens avec les autres, on discute dans ces activités en groupe, les amitiés se tissent" explique Maguie, 96 ans. "Ça change, c'est sympa, c'est bien" explique Georges, 90 ans. "C'était beau, joli, agréable, je me suis régalée" insiste Christiane.

Ces activités étaient impossibles à mener en plein cœur de la crise du covid dans les Ehpad, désormais grâce à la vaccination elles peuvent reprendre petit à petit.

"Il y a eu quinze décès ici à cause du covid lors de la première vague, ça a été des moments très difficiles et aujourd'hui on sent que la vie est en train de reprendre et il faut qu'elle reprenne vite" explique Stéphanie Féougier, directrice de la plateforme seniors privadoise au sein du groupe Aésio Santé. "C'est vraiment une chance que la ville de Privas finance ces séances de rigologie, ça fait beaucoup de bien aux résidents".

AUDIO - Le reportage de Mélanie Tournadre Copier

La direction de l'établissement espère pourvoir également organiser à l'avenir des séances de rigologie pour le personnel de l'Ehpad.