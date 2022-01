Privé de cérémonie des voeux, le maire du Tholonet, près d'Aix-en-Provence, fait du porte-à-porte

Les voeux au Tholonet, c'est encore raté ! Ce 6 janvier, la salle du conseil était réservée, le maire avait écrit son discours.... mais "rebelote, deuxième annulation" à cause de la situation sanitaire. Elu pour la première fois en 2020, Frédéric Languille, 38 ans, enfant du Tholonais, n'a toujours pas pu célébrer une cérémonie du début d'année avec partage du verre de l'amitié et de la galette, "une convivialité qui nous manque tant". Même si le boulodrome à côté de la mairie ne désemplit pas, "on est privé du lien social. Alors on doit compenser, surtout pour ceux qui ne se déplacent plus".

La solution du porte-à-porte

On est à cinq kilomètres d'Aix-en-Provence, au pied de la montagne Sainte-Victoire. Trois vignobles, tous en bio. Au volant de sa Zoé électrique, le professeur d'anglais en disponibilité sillonne sa commune, tout comme son équipe municipale. En respectant les gestes barrières, il distribue son bulletin d'information "Au fil de la Cause". "On va voir les anciens qui vivent isolés, au bout des chemins. C'est d'autant plus important en période de crise sanitaire. Toutes les galettes des associations ont été annulées, par décision préfectorale. Ce que je comprends tout à fait, compte tenu de la situation sanitaire."

Sur la route des voeux avec Monsieur le maire Copier

La mairie du Tholonet est close le jour où les voeux auraient dû s'y tenir © Radio France - Christophe Van Veen

"Qu'on tourne enfin la page du Covid !"

Louisette n'est pas au mieux aujourd'hui. Elle ouvre malgré tout au maire et à son adjointe Géraldine Gilbert, voisine. On ne traîne pas car Louisette, ravie de cette attention, est fatiguée aujourd'hui. Que peut-on lui souhaiter pour la nouvelle année qui débute ? "La santé. Et de rester chez moi le plus longtemps possible." Les autres anciens du coin sont en pleine sieste. Le maire reprend sa route. Direction un couple franco-suédois de 85 ans, qui sort à peine d'un Covid très éprouvant. Gilles a même été placé sous oxygène à domicile. Et ses voeux sont sans équivoque : "Qu'on sorte du Covid ! Qu'on tourne cette page, qu'on passe à autre chose !" Gilles connaît le maire depuis son enfance. "On partage la passion des chevaux. on ne voudrait pas d'un autre maire. Il est très présent. on peut compter sur lui". L'édile formule lui aussi ses voeux. "J'ai confiance. Que je puisse en 2023 enfin faire mes voeux dans une salle close ! Et partager un moment avec tous les concitoyens".

Comme l'an dernier, le maire présentera ses voeux dans un clip présent sur les réseaux sociaux et le site internet de la commune.