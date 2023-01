Prix d'Amérique : des supporters mayennais à Vincennes pour encourager Christian Bigeon et Benoît Robin

La Mayenne va-t-elle remporter le prestigieux Prix d'Amérique dimanche 29 janvier à Vincennes ? Il existe de réelles chances de victoire. Cette année, deux drivers mayennais prendront le départ, Christian Bigeon et Benoit Robin, avec deux chevaux mayennais, Hip Hop Haufor et Hussard du Landret. Pour l'occasion, avec un car spécialement affrété par le conseil départemental de la Mayenne, des dizaines d'amateurs de courses hippiques assisteront à cet évènement.

"C’est une immense fierté de voir deux drivers mayennais au départ du Prix d’Amérique. Cette course légendaire, qui rassemble les meilleurs trotteurs du monde, fait rêver le public. Les Mayennais, invités par le Conseil départemental, vont vivre une journée exceptionnelle et magique" assurent Gérard Dujarrier et Vincent Saulnier, vice-présidents de la collectivité.