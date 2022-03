Prix du carburant : pour faire des économies, il vient au travail à cheval

En Haute-Loire, un habitant de Lapte, Louis Geneix, a décidé de se rendre au travail à cheval depuis que le prix des carburants a augmenté. Il espère faire des économies.

Il faut parfois prendre le taureau par les cornes pour régler un problème. Cet habitant de Lapte, en Haute-Loire a décidé, lui, de... monter à cheval ! Face à la montée en flèche du prix du carburant, Louis, 21 ans, laisse sa voiture de côté chaque lundi pour faire les 15 kilomètres qui le séparent de son lieu de travail, une brasserie à Yssingeaux, sur sa jument, Éol, bientôt 8 ans.

Le prix de l'essence l'a décidé

Venir au travail à cheval a d'abord été une plaisanterie, partie d'une boutade avec son patron, puis l'idée a fait son chemin... jusqu'à ce que ce ce passionné d'équitation se lance, il y a deux semaines. C'est donc le prix de l'essence qui a fini de le décider : "j'ai toujours eu envie d'aller au travail à cheval, surtout l'été avec la météo, on est vraiment bien. Avec la hausse des carburants, on en a parlé avec mon patron et... maintenant, elle est là !" rigole-t-il.

Depuis, Louis vient travailler sur le dos de sa jument Éol, plutôt qu'avec sa petite Clio. Pendant qu'il travaille, la jument est sur une petite parcelle que Louis lui a aménagé en dessous de la brasserie dans laquelle il est serveur.

Une attraction pour les clients

Ça lui permet de jeter un œil sur sa jument, pendant le service du midi, sous l'œil complice aussi du patron Raphaël, pas du genre à tenir son salarié en bride : "ça gêne en rien du tout'" s'exclame-t-il, "après, on a couru deux fois après le cheval parce qu'il s'ennuie, il faut le dire" plaisante-t-il. Et c'est le risque parce que Éol s'ennuie et, au galop, va parfois faire un tour chez les voisins, mais c'est une attraction pour les clients notamment. "Ils veulent voir le cheval. Bon il n'est pas là tous les jours, mais quand ils peuvent le voir, ils sont heureux" se réjouit encore le patron. Même regard amusé chez les collègues de Louis à la brasserie : "on s'attendait au vélo, à pied, mais n'est pas préparés à voir un collègue arriver à cheval au travail" se marrent-ils au restaurant.

Et ça fonctionne tellement bien que Louis va franchir le pas. Même si le prix de l'essence baisse, c'est décidé, chaque lundi, il continuera de venir au travail... à cheval !