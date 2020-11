Prix Goncourt : une imprimerie ornaise chargée d'approvisionner toutes les librairies de France

C'est une entreprise habituée des Goncourt. Normandie Roto Impression installée à Lonrai près d'Alençon en a imprimé quatre ces cinq dernières années. Elle travaille notamment avec Gallimard, l'éditeur de "L'anomalie" d'Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020. C'est donc reparti pour un tour pour le directeur Christophe Tillon. Mais si presque une habitude à force, ça reste à chaque fois une aventure. "C'est un peu la loterie, on ne sait rien avant l'annonce officielle, mais il faut être prêt. On doit donc anticiper toute la logistique : le papier, les outils d'impression, les plannings, les équipes..."

70 000 exemplaires imprimés par jour

D'autant que sur les quatre finalistes, trois sont imprimés chez lui. Il a donc fallu anticiper pour les trois. Depuis l'annonce du prix entre 12h30 et 13h ce lundi, les rotatives tournent à plein régime pour imprimer "L'anomalie". "On a six rotatives dans l'imprimerie. La moitié de l'usine pratiquement est mobilisée pour le Goncourt jour et nuit. On est sur des cadences de 70 000 par jour". Objectif : approvisionner le plus vite possible tous les librairies et les points de vente de France.

Du personnel en renfort pour insérer le bandeau rouge

Les 130 salariés de l'entreprise sont tous à pied d'oeuvre. Et le directeur a embauché du personnel supplémentaire pour insérer le fameux bandeau rouge. "Toute l'impression du livre pratiquement est automatisée, mais pour le bandeau qui annonce que le livre a reçu le Prix Goncourt, il faut des bras supplémentaires, compte tenu des délais extrêmement courts et des volumes très importants". Le livre ayant déjà bien démarré en librairie avant même l'annonce de la prestigieuse récompense, l'imprimeur espère que ce Goncourt 2020 sera un bon cru et qu'il franchira la barre des 400 000 exemplaires, le tirage moyen d'un Goncourt.