Brive-la-Gaillarde, France

Comme sur le plan sportif, la relégation du CA Brive en Pro D2 est mise à profit pour enclencher une nouvelle dynamique au Stadium. Les supporters du CAB pourront découvrir plusieurs nouveautés ce vendredi soir à l'occasion du premier match de la saison à domicile à 20h contre Colomiers, comptant pour la 2e journée du championnat.

Nouvelles buvettes, paiement cashless

Des nouvelles buvettes ont été aménagées dans des containers maritimes réformés, des nouveaux gobelets et pichets font leur apparition, le paiement cashless entre aussi en vigueur dans l'enceinte du Stadium. Les fans découvriront aussi des nouveaux espaces de convivialité autour de tonneaux, de mange-debout, une nouvelle organisation sous l'espace Derichebourg, tant au café des Monédières qu'à l'espace partenaires.

"Les sardines" laissent place à une nouvelle musique

Enfin, le dernier "gros changement" indique Xavier Ric, nouveau directeur général du club, intervient sur l'identité sonore. "On a changé la musique des essais, des pénalités et des transformations." Cela signifie donc que la sono ne crachera plus "les sardines" de Patrick Sébastien. La chanson était devenue, depuis de nombreuses années, un véritable hymne au moment des essais du CAB et en fin de match. Fini aussi le "un, dos, tres" de Ricky Martin qui résonnait, depuis moins longtemps, au moment des pénalités. Quelle seront les nouvelles mélodies ? "Je vous laisse la surprise pour vendredi soir" sourit Xavier Ric, "car j'espère qu'il y aura beaucoup d'essais !"