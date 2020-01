Professeur Truck : du soutien scolaire en camping-car

Voilà une initiative qui pourrait rendre les devoirs plus agréables. Audrey Kistler, une viroise de 46 ans, a créé son entreprise itinérante : Professeur Truck. A Vire, Flers et Saint-Lô, elle donne des cours particuliers ou collectifs et fait du soutien scolaire, dans son camping-car.

Audrey Kistler et quatre élèves de terminale S, en pleine séance de soutien scolaire de mathématiques, à bord du camping-car.

Vire, France

Dans moins de 10 m2, ce lundi, Audrey Kistler donne un cours de maths à quatre élèves, en terminale S à Vire. Ils sont assis autour de la table, face à une tablette XXL accrochée au mur qui sert de tableau. Elle a investi 37 000 € dans le projet "Professeur Truck" (achat et aménagement du camping-car). L'idée était d'éviter de déplacer ses affaires à chaque cours et de pouvoir être plus proche des établissements scolaires.

"Je suis positivement surprise. Depuis septembre, ça a démarré très rapidement. Je travaille six jours sur sept, de 9 h à 21 h", se réjouit l'ancienne ingénieur maître en sciences de l'industrie. Pour mener à bien son projet, Audrey Kistler a repris le chemin de l'école. "J'ai préparé le CAPES et le master des métiers de l'enseignement. J'ai également fait des remplacements pour le rectorat pendant 3 ans", explique-t-elle.

Le Professeur Truck se déplace à Vire, Saint-Lô et Flers, pour proposer du soutien scolaire aux élèves. © Radio France - Léa Dubost

L'enseignante propose des cours particuliers ou collectifs, du soutien scolaire et des stages de remise à niveau. "Je suis spécialisée en physique-chimie et mathématiques mais j'enseigne également les langues étrangères ou la bureautique. Selon les séances, les tarifs varient _entre 15 et 25€ de l'heure_", poursuit-elle.

Les élèves ont rapidement adopté le concept, comme Guillaume, qui vient tous les lundis. "C'est ma mère qui m'a inscrit, au début j'étais surpris mais au final on s'est vite habitué. C'est bien, je progresse, et j'ai plus envie d'aller au camping-car qu'au lycée", sourit l'élève de terminale.

Selon Audrey Kistler, le concept n'existe pas ailleurs, elle envisage donc de développer le "Professeur Truck" dans d'autres régions, sous forme de franchises.

Pour la contacter : 06 38 47 00 32 ou contact@professeur-truck.fr.