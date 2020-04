Profitez du confinement pour lire et donnez votre avis sur le blog d'une librairie caennaise

D’ordinaire, la librairie Eureka Street aime rassembler ses lecteurs au cours de soirées participatives. On pousse les murs, on déplie les chaises et on s’assoit autour d’un auteur. Ou bien on écoute les clients donner leurs coups de cœur de la rentrée littéraire. Ou dire quels livres ils vont glisser dans leur valise pour partir en vacances. Mais bien sûr aujourd’hui tout cela n’est plus possible. Pierre et Bénédicte ont décidé d’ouvrir le blog de la librairie pour que les échanges se poursuivent différemment.

Comme dans une de ces soirées participatives dont on a le secret, si vous proposiez une lecture revigorante, électrisante, indispensable...? mais sans micro !

Mais bon nombre de lecteurs n’ont pas eu le temps de faire le plein de livres avant le confinement. C’est donc l’occasion de se replonger dans les rayonnages de sa bibliothèque comme l'écrit Danièle sur le blog.

Les imprévoyants comme moi se sont retrouvés fort dépourvus quand le coronavirus fut venu. Alors j’ai comme d’autres ressorti les classiques : Proust, lu il y a plus de 40 ans !

Les deux libraires eux, les veinards, ont tout ce qu’il faut sous la main et dévorent littéralement les piles de livres depuis le début du confinement. Bénédicte en a déjà lu douze en seize jours ! Catherine, lectrice, avait elle aussi eu du flair.

J’avais juste eu le temps de sauter acheter le livre de J.M.G Le Clézio Chanson bretonne, édition Gallimard, et je m’en félicite tous les jours.

Et pas besoin d’être un client connu et reconnu de la librairie pour soumettre ses conseils de lecture résume Bénédicte.

On ne demande pas de carte d'identité. Et on peut écrire deux lignes ou plus. L'important c'est participer

Les commentaires sont à envoyer sur contact@eurekastreet.fr, et à retrouver ensuite sur le blog eurekastreet.fr.

Bonne lecture à tous !