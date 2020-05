"Protégez-vous, protégez-nous !" : les résidents d'un Ehpad drômois réalisent un tuto sur les gestes barrières

Les aînés donnent l'exemple. Pour éviter qu'on se relâche pas avec le déconfinement, des résidents d'un Ehpad de Saint-Jean-en-Royans, dans la Drôme, ont réalisé début mai un tuto vidéo, pour nous rappeler une fois de plus comment bien se laver les mains et comment bien mettre son masque.

On n'en fait jamais trop en matière de prévention. Pour rappeler une nouvelle fois certains gestes barrières pour lutter contre le Covid-19, comme le lavage des mains ou la bonne manière de mettre son masque de protection, les résidents de l'Ehpad de la Matinière de Saint-Jean-en-Royans, dans la Drôme, ont décidé de se mettre en scène.

Ne pas oublier les ongles et les poignets

Une dizaine d'entre eux ont joué dans une vidéo "tuto" pour rappeler une nouvelle fois la bonne manière de se laver les mains et comment bien mettre son masque de protection. Tour à tour, ils décortiquent chaque étape d'un lavage de main : frotter paume contre paume, laver le dessus et entre les doigts, ne pas oublier les pouces ni les ongles et les poignets. Même chose pour le masque, il faut se laver les mains avant, l'attraper par les élastiques et bien le positionner.

Des parents qui s'adressent à leurs enfants et petits-enfants

Ils ont été aidés par le docteur Nathalie Weil, pharmacienne hygiéniste et responsable de l’équipe mobile d’hygiène du centre hospitalier de Valence. On la voit en début de vidéo refaire un point sur la diffusion du virus grâce aux postillons, à l'aide d'un vaporisateur pour matérialiser la projection des gouttelettes.

"Nous n'avons eu aucun cas de Covid-19 jusqu'à maintenant", confie Philippe Poussier, le directeur de l'Ehpad de la Matinière, qui accueille 82 résidents. "On veut que ça reste comme ça." Il explique que l'idée du tuto s'est imposée naturellement, en complément des mesures de préventions mises en place depuis le début de l'épidémie. "L'Ehpad, c'est un lieu de vie dans lequel les résidents sont acteurs. Là, ils montrent comment faire et surtout comment bien le faire. Ce sont des parents qui s'adressent à leurs enfants et leurs petits-enfants, comme une transmission entre les générations", poursuit le directeur. "Le 'On vous aime' en fin de vidéo, ça veut dire aussi : 'Revenez-vous voir rapidement.'"

En ce moment, l'Ehpad de la Matinière reçoit une quarantaine de visites par jour, toujours sous le contrôle d'un membre de l'équipe de soignants, pour s'assurer que tout le monde respecte les mesures barrières.