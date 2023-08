Prothèse-moi : une asso iséroise va apporter des prothèses aux blessés de guerre ukrainien

Patrick Ceria, 60 ans aujourd'hui, a dû être amputé de la jambe suite à un accident de moto en 1990.

Il se lance alors dans une carrière de cycliste handisport et va devenir champion paralympique et champion du monde de sa discipline, mais aussi champion d'Europe et 16 fois champion de France !

2500 kilomètres

Aujourd'hui sa carrière de cycliste professionnel est derrière lui mais il vient de reprendre l'entrainement pour relever ce nouveau défi : rallier Grenoble à Kiev à vélo, soit 2500 kilomètres à parcourir pour apporter des prothèses aux amputés de guerre.

"On s'est rencontré avec Dan You, grâce à un ami commun. Il est artiste et a travaillé pour Pierre Cardin. Il est amputé comme moi et on s'est demandé ce que l'on pourrait faire pour aider les gens. D'où l'idée de créer cette association, dont Dan a trouvé le nom, prothèsemoi!"

Apporter de l'espoir aux amputés de guerre ukrainiens

Au départ, les deux hommes pensent se rendre en Asie et puis très vite l'idée de l'Ukraine s'impose. "On est parti sur une base de 100 kilomètres par jour. Dan s'est blessé, donc il conduira la voiture et moi, je serai sur le vélo. Il nous faut 18 jours pour aller jusqu'à la frontière. On va voir ensuite avec les autorités ukrainiennes, mais on espère pouvoir encore rouler encore une semaine pour aller jusqu'au centre de rééducation, qui se trouve à 300 kilomètres de la frontière avec la Hongrie. On ne s'approchera pas du front."

Patrick Ceria a repris l'entrainement pour rouler jusqu'en Ukraine. © Radio France - Véronique Pueyo

Les deux hommes ont fait appel à la fondation de l'entreprise Ottobock Grenoble, qui les appareille. "On est en train de voir pour récupérer des prothèses mais c'est délicat car chaque prothèse doit être adaptée à la personne. Il n'y a pas de matériel standard."

Sponsorisés par Ottobock Grenoble

En tous cas, les autorités ukrainiennes soutiennent le projet : "Elles ont compris notre démarche. On veut montrer aux ukrainiens blessés qu'on peut se reconstruire avec un handicap et faire des choses. On veut leur redonner espoir !" conclut Patrick Ceria.

Le départ est prévu le 7 octobre depuis Grenoble, le temps de boucler leur budget. il manque encore 10 000 euros. Ils sont parrainés par les championnes Jeannie Longo et Marion Borras.