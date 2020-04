PSG : défiez les footballeurs Rouge et Bleu sur console de jeu

Le PSG, comme quasiment tous les clubs européens, est à l'arrêt à cause du coronavirus. Les joueurs sont confinés chez eux, mais pourraient bien se retrouver dans votre salon. Le club vous propose d'affronter les footballeurs Rouge et Bleu grâce aux jeux vidéo FIFA.

Vous avez toujours rêvé de jouer contre Julian Draxler, Layvin Kurzawa ou Juan Bernat, aujourd’hui c'est possible. Une opposition qui peut se faire depuis votre canapé, manette en main, sur le jeu vidéo de foot FIFA.

"Le Paris Saint-Germain et son partenaire majeur All, Accor Live Limitless, innovent en lançant une compétition FIFA inédite pour offrir aux fans du monde entier l’opportunité de s’affronter en direct. Quatre vainqueurs auront même le privilège de se confronter en direct aux stars de l’équipe première du Paris Saint-Germain", explique le club de la capitale dans un communiqué.

De nombreux cadeaux à gagner

Les prétendants peuvent s’inscrire dès maintenant pour participer au prochain tournoi. ALL offrira également des lots exclusifs chaque semaine, notamment l'inscription anticipée et la possibilité de bénéficier d'un entraînement privé sur FIFA en tête-à-tête avec les professionnels du PSG eSports avant le coup d'envoi du tournoi.

Dates des compétitions

Premier tournoi : 5 avril 2020

Deuxième tournoi : 11 avril 2020

Troisième tournoi : 18 avril 2020

Quatrième tournoi : 25 avril 2020



Récompenses pour chaque vainqueur de tournoi

Match FIFA 1 contre 1 contre un footballeur du Paris Saint-Germain

Match FIFA 1 contre 1 contre le joueur Pro PSG FIFA DaXe.

2 billets pour un match du Paris Saint-Germain

Meet & Greet avec le joueur rencontré sur FIFA

Séjour de 2 nuits dans un hôtel à Paris, offert par Accor

Transport aérien/train

Produits Paris Saint-Germain dédicacés

Pour ceux qui ne gagneront pas l’un de ces lots, le Paris Saint-Germain et ALL, Accor Live Limitless, récompenseront chaque semaine le plus beau but du tournoi parmi ceux que les joueurs auront postés sur Twitter en utilisant le #WinatHome.