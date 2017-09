PSG - Vincennes : elle crée le "Neymar Burger"

Lili, dirigeante de "La tête à l’envers", un restaurant de Vincennes (94), a ajouté depuis quelques jours à sa carte le "Neymar Burger". Un sandwich aussi imposant que la notoriété du Paris Saint-Germain.

Deux steaks, une galette de pommes de terre et du bacon aromatisé à sauce salsa, c’est le "Neymar Burger" qui s’est ajouté à la carte de "La tête à l’envers", un pub situé à Vincennes. Une "évidence" pour Lili, dirigeante du restaurant et supportrice invétérée du club parisien, qui voulait créer un burger aussi impressionnant et complet que le talent du nouvel attaquant. De nombreux aficionados de football ont l’habitude de se rejoindre dans ce restaurant qui diffuse tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions, même si les matchs du PSG sont plus attendus que les autres...

Les clients adorent

"Ça les fait rire ! Les clients nous connaissent, connaissent l’endroit et savent qu'ils peuvent se retrouver dans ce lieu convivial. Ils ont tous adoré le burger !" explique Lili, fière de son idée. Pour mercredi soir, le restaurant va devoir faire le plein de ce sandwich vert, à l’image des pelouses des stades, disponible pour 17 euros. Pour rester dans le thème, le pub propose à ses clients de la bière brésilienne Brahma. "La tête à l’envers" promet d’être complet pour le match tant attendu de la Ligue des Champions, PSG-Bayern, que vous pourrez suivre en intégralité sur France Bleu Paris.

"La tête à l'envers", à Vincennes (94). - "La tête à l'envers"