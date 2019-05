PSG : Julian Draxler change la couleur de ses yeux pour lancer un appel à voter aux européennes

View this post on Instagram

Ce dimanche, vous aurez la possibilité de voter pour un nouveau Parlement européen et de façonner le paysage politique européen. Profitez de l'occasion 🇪🇺 // Diesen Sonntag habt ihr die Möglichkeit ein neues europäisches Parlament zu wählen und Europa mitzugestalten. Nutzt die Chance 🇪🇺 // This Thursday till Sunday you’ll have the chance to vote for a new EU parliament and to shape the European political landscape. Take the opportunity 🇪🇺 • • • • • w/ @humenta_de and @mimivollgraf #IseeEU #spotthedetails #jdx #thistimeimvoting #ivoteeurope #europeanelections #europawahl #europawahl2019 #jdx