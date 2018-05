L'attaquant des Bleus et du Paris-Saint-Germain, Kylian Mbappé, est entré jeudi soir au musée Grévin à Paris. A 19 ans, le footballeur est la personnalité la plus jeune à avoir sa statue de cire dans ce musée.

Paris, France

Soirée riche en émotion jeudi pour le footballeur du PSG, Kylian Mbappé, jeudi soir. Le jeune attaquant prodige né à Bondy (Seine-Saint-Denis) a appris qu'il faisait partie de l'équipe de France pour la Coupe du monde et il a aussi inauguré sa statue de cire au musée Grévin à Paris.

"C'est une soirée pleine... C'est une fierté de pouvoir entrer dans ce grand musée, au milieu de toutes ces idoles, tous ces gens qui inspirent la société, m'ont inspiré et m'inspirent encore", a-t-il déclaré.

A 19 ans, Kylian Mbappé est la personnalité la plus jeune à faire son entrée au musée Grévin. "Comme vous le savez, j'aime battre des records", a ajouté le plus jeune joueur à figurer dans le top 10 du classement du Ballon d'Or (7e en 2017).

Un honneur d’être la plus jeune célébrité à entrer au @Grevin_Paris 😆😆 pic.twitter.com/dvT5VI3U7r — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 17, 2018

La star avait enfilé son maillot du PSG pour poser avec son double de cire qu'il a trouvé particulièrement ressemblant. "Il est bien: les sourcils, les cheveux, tout... C'est une réussite, je suis bouche bée. C'est vraiment Kylian en fait".

Le sculpteur Claus Velte l'a immortalisé rayonnant et bras croisés, sa pose habituelle quand il célèbre un but. Le jeune homme qui est né à Bondy signe aussi le retour d'un joueur de l'équipe de France de football au Grévin, les doubles de cire de ses illustres prédécesseurs, dont les champions du monde Barthez, Zidane, Desailly et Henry n'étant plus exposés depuis plusieurs années.