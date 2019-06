Puy-de-Dôme : Royat-les-Bains veut redevenir ... Royat-les-Bains

Royat, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Comme Néris-les-Bains, Vals-les-Bains ou Aix-les-Bains, Royat souhaite afficher clairement la couleur. La station thermale du Puy-de-Dôme, réputée pour son gaz anti-inflammatoire et antalgique, veut donc devenir "Royat-les-Bains". Dans les années 30, déjà, les élus locaux avaient choisi cette formulation qui dit bien ce qu'elle veut dire.

Deux Royat dans le Puy-de-Dôme

On connaît bien la station thermale de Royat, on connaît moins le hameau de Royat, situé sur la commune d'Estandeuil. Entre les deux, le GPS fait parfois la confusion. C'est ainsi qu'un chauffeur de camion s'est perdu sur les petites routes du Livradois. "C'était un 30 tonnes, chargé de boue thermale !" précise Marcel Aledo, maire de la station. Ce n'est pas un cas exceptionnel. Régulièrement, des curistes ou des touristes vivent la même mésaventure.

Royat-les-Bains dans les années 30

En se plongeant dans les archives, l'élu a découvert qu'en 1933 le conseil municipal avait opté pour la mention "les Bains"parce qu'à l'époque, déjà, on confondait les deux communes. Mais la guerre est arrivée et la nouvelle appellation est tombée aux oubliettes. Seules quelques cartes postales noir et blanc témoignent de cette histoire.

Aujourd'hui, pour le maire, "c'est une évidence et il faut la mettre au goût du jour. On ne change pas de code postal, on rajoute juste les Bains, on reste dans la norme" estime Marcel Aledo, prêt à modifier les panneaux à l'entrée de la ville. "On fera un additif c'est tout. Ce sera un plaisir. Les gens feront une photo devant les nouveaux panneaux, c'est nouveau".