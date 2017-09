Puy-de-Dôme : au Crest on vendange nu et sous la pluie

Les premières vendanges naturistes d'Auvergne ont eu lieu ce samedi matin sur une parcelle du domaine de la Tour de Pierre situé au Crest. La feuille de vigne était de mise !

Une quinzaine de personnes âgées de 46 ans à 84 ans s'est réunie dès 9h ce samedi matin, malgré une pluie battante et une température extérieure qui n'excédait pas les 15 degrés. Après un petit moment d'acclimatation, ils ont tombé les vestes et les pantalons ! Les plus douillets ont en revanche opté pour un poncho en plastique, "on n'est pas fou quand même, on ne veut pas risquer de tomber malade!" lance l'un deux.

Les riverains étaient prévenus ce samedi matin au Crest © Radio France - Lauriane Havard

Une zone naturiste temporaire

Ces premières vendanges naturistes en Auvergne ont été organisées dans les règles de l'art. Un arrêté municipal, pris par le maire de Le Crest, Gérard Perrodin, a été placardé aux alentours de la parcelle de vigne. Gérard Perrodin s'est rendu sur place ce samedi matin pour voir les naturistes à l'oeuvre. "Toute nouveauté est bonne à prendre" explique le maire et puis "c'est une façon aussi de faire connaître le village" rajoute t-il.

Quant au vigneron, propriétaire du domaine, il a lui aussi accueilli cette initiative avec enthousiasme. Pierre Deshors a fourni tout l'outillage nécessaire : sécateurs et caisses en plastique pour déposer les grappes. "C'est sûr que c'est une demande surprenante, mais ce sont des gens très sympathiques et ça ne me choque pas!"

Une partie du groupe naturiste arborant fièrement leur vendange © Radio France - Lauriane Havard

On se sent libre, on est en harmonie avec la Nature

Alors, c'est sûr, on peut se poser cette question : quel intérêt de vendanger nu ? Pour ces naturistes chevronnés, cela va de soi. "Le naturisme ce n'est pas du nudisme, du voyeurisme ou encore de l'échangisme" tient à préciser Thierry Guillot le président d'Auvergne Naturisme. "On aime être nu, on se sent libre et en harmonie avec la Nature" dit-il après plus de 40 ans de naturisme à son actif.

Le naturisme c'est une réelle philosophie de vie. On s'en rend compte après quelques heures passées avec ces femmes et ces hommes étrangers au textile. "Vous savez quand on est nu tout le monde est pareil, il n'y a plus de riche ou de pauvre, seulement de la simplicité et de convivialité" confie Gérard qui est venu du Cantal pour participer à ces vendanges.

Une bonne récolte pour une cuvée 2018 qui sera 100% naturiste ! © Radio France - Lauriane Havard

Cette aventure n'est pas finie puisque les grappes de raisin récoltées ce samedi matin seront vinifiées pour créer une cuvée spéciale naturiste. Les quelques bouteilles de vin rouge devraient être disponibles en juillet 2018 et seront exclusivement vendues au camping naturiste La Serre de Portelas basé à Saint-Saturnin. Santé !