Puy-de-Dôme : deux nouveaux bébés pandas roux voient le jour au Parc Animalier d'Auvergne

Elle est vraiment incroyable. Mushu, la maman panda roux la plus célèbre de France, vient de donner naissance à deux bébés au Parc Animalier d'Auvergne. Après Shifumi née l'an passé, Mushu confirme que l'air d'Ardes-sur-Couze est favorable à ses amours avec Ibet. Parents et enfants se portent bien.

Tout le monde connaît Mushu, la femelle panda roux qui avait fugué du Parc animalier d'Auvergne en mars 2019 à Ardes-sur-Couze (Puy-de-Dôme). Retrouvée en bonne santé après trois jours de recherche, elle avait de nouveau défrayé la chronique en donnant naissance, au mois de juin, à Shifumi. Cette année, coup double : deux bébés pour Mushu ! Cet heureux événement est exceptionnel car les naissances en captivité sont rares, alors que l'espèce est menacée dans son milieu naturel.

Un repos mérité

Les bébés sont nés le 19 juin. Serrés l'un contre l'autre, ils sont pour le moment au chaud dans leur cabane, sous l'oeil attentif de leur maman. Pas question de les déranger, tout le monde a besoin de calme. Voilà les visiteurs du parc avertis. Ils ne pourront apercevoir la progéniture de Mushu et Ibet que dans quelques semaines. De la même façon, il va falloir attendre pour connaître le sexe des bébés.

Une espèce en danger

Le panda roux est originaire des montagnes de l'Himalaya et de la Chine méridionale. On en compterait moins de 10 000 aujourd'hui, la faute à la déforestation et au braconnage. Dans ce contexte, la double naissance au Parc Animalier d'Auvergne sonne comme un espoir. L'espèce fait partie d'un programme de reproduction européen. Et le Parc soutient financièrement sa préservation dans la nature : 22 000 euros versés l'an passé à l'association Red Panda Network qui oeuvre à l'ouest du Népal.

à lire aussi INSOLITE - Shifumi fête son premier anniversaire au parc animalier d'Auvergne

Le Parc d'Ardes-sur-Couze abrite 350 animaux et 75 espèces menacées et rares dont les pandas roux. Shifumi, première femelle à voir le jour au Parc, a fêté récemment son premier anniversaire. Autre date à retenir, le 20 septembre prochain : à l'occasion de la journée internationale des pandas roux, la réserve organisera son premier championnat de France de Shifumi (pierre/feuille/ciseaux).