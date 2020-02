La LPO Auvergne recherche un faucon pèlerin qui s'est échappé du centre de sauvegarde à Clermont-Ferrand

Suite à un gros coup de vent jeudi dernier, les portes des volières se sont ouvertes et le rapace, diminué à cause de plumes cassées, s'est échappé du centre de sauvegarde. La LPO Auvergne lance un appel à témoins pour aider à le localiser.

Puy-de-Dôme, France

Recueilli à la fin de l'année dernière par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) en Auvergne, le faucon pèlerin n'est pas en capacité de voler, puisqu'il est diminué à l'aile gauche à cause de plumes cassées. Le rapace s'est "volatilisé" jeudi 13 février suite à un gros coup de vent. Les portes des vieilles volières* n'ont pas résisté. S'il n'est pas en capacité de voler, le faucon pèlerin peut quand même parcourir plusieurs kilomètres. Ce qui rend d'autant plus difficile sa localisation.

il risque de se mettre un coin et donc de mourir sans qu'on le retrouve - Adrien Corsi

La LPO a donc décidé de lancer un appel à témoins. Plusieurs signalements évoquaient la présence du faucon pèlerin à proximité de l'étang des Pèdes à Orcet (Puy-de-Dôme), mais il s'agit d'une fausse piste. "C'est de plus en plus inquiétant", concède Adrien Corsi, responsable du centre de sauvegarde à Clermont-Ferrand. "Le faucon pèlerin est un oiseau assez massif et costaud, Il ne peut pas voler avec ce handicap-là. Et le problème, c'est qu'il va vouloir chasser (du pigeon essentiellement) en vol. Il a été bien nourri, il a de bonnes réserves, il peut vivre sans manger pendant quelques temps, mais il risque de se mettre un coin et donc de mourir sans qu'on le retrouve."

Adrien Corsi, responsable du centre de sauvegarde à Clermont-Ferrand

Adrien Corsi donne trois recommandations essentielles. Premier réflexe : prendre des photos. "Beaucoup de gens confondent le faucon pèlerin avec le faucon crécerelle qui est un cousin beaucoup plus petit avec une couleur beaucoup plus orangée avec une tête grise, alors que le pèlerin a un poitrail plus clair et le dessus gris foncé noir". 2e recommandation, si vous apercevez le faucon fugueur, ne tentez pas de le capturer vous-même. "Tant que le faucon reste vif et énergique. D'autant qu'il a des serres assez puissantes", prévient Adrien Corsi.

Enfin, vous devez appeler le numéro d'urgence 07.76.32.59.77 mis en place par la LPO. Autre possibilité : contacter le centre de soins au 04.73.27.06.09. Vous pouvez aussi envoyer vos photos à l'adresse suivante : adrien.corsi@lpo.fr

De vieilles volières à rénover

(*) La LPO Auvergne lance un appel à dons pour la rénovation des volières de réhabilitation du Centre de Sauvegarde pour Oiseaux Sauvages. Depuis son ouverture, le Centre a accueilli près de 34.000 oiseaux (dont 2.685 en 2019) de 156 espèces différentes. Il est saturé pratiquement tout le temps. Les installations datent de 1995 et sont en partie devenues vétustes et inadaptées.