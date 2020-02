Puy-de-Dôme : le château des Giscard d'Estaing enfin vendu à Chanonat !

Le château de la famille Giscard d'Estaing à Chanonat (Puy-de-Dôme) a enfin trouvé preneur. "La Varvasse" était en vente depuis 13 ans. Cette demeure du XVIIIe siècle avait été achetée en 1936 par Edmond Giscard d'Estaing, le père de l'ancien chef de l'Etat. La demeure, qui s'étend sur 1000 M2, est entourée d'un parc de 13 hectares avec un plan d'eau alimenté par la rivière l'Auzon. L'acte de vente a été signé le 5 février dernier pour un montant qui reste secret. Selon les informations de France Bleu Pays d'Auvergne, le château a été est vendu entre 1 et 1,5 million d'euros. La moitié du prix initial.

C'est Jacques Estève, le directeur de l'agence Estève immobilier à Clermont-Ferrand, qui a réalisé la vente. "Au départ Monsieur le président souhaitait la modique somme de 2,9 millions d'euros. Ça a traîné, ça a traîné. On avait approché un client du monde arabe, mais ça ne s'est pas fait... Mais il était encore gourmand à cette époque-là, il avait ses têtes. Il y a avait des gens avec qui il aurait accepté de le faire... Et d'autres non... Avec le monde africain il aurait signé sans problème..." Le président est-il dur en affaire ? "Je le qualifierais de bon Auvergnat, il est très rigoureux, toujours en train d'analyser ce qu'il fait... Oui, je le qualifierais de bon Auvergnat", répond Jacques Estève.

Vue aérienne du château de La Varvasse à Chanonat © Maxppp - LINDAUER Thierry

L'acquéreur du château est auvergnat et souhaite garder l'anonymat. Ce quinquagénaire a des projets pour "La Varvasse", comme le confirme Jacques Estève. "C'est quelqu'un de très simple et de très sobre. Il n'est pas là pour se faire remarquer. Ce sera pour lui, pour y vivre personnellement et pour y développer un peu d'événementiel, comme des réceptions, des mariages... Je pense qu'une partie sera louée en chambres d'hôtes. Et comme c'est quelqu'un de très humain, il pourrait même y avoir des choses créées comme une ferme naturelle qui permettra de faire des visites pour un accès au public".

Le mobilier vendu en 2012

Fin septembre 2012, le mobilier du château de la Varvasse avait fait l'objet d'une vente aux enchères. Elle avait rapporté 652.000 euros pour la fondation de Valéry Giscard d'Estaing. La quasi totalité des 403 lots avaient trouvé preneurs. La pièce-maîtresse de cette vente était la statue de l'Ariane endormie. La sculpture de marbre blanc de Pierre Julien datée 1785, avait été achetée 82.000 euros pour le musée Crozatier du Puy-en-Velay.