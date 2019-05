Puy-de-Dôme : le mystère des chats disparus à Veyre-Monton

Veyre-Monton, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Des chats qui prennent la poudre d'escampette, c'est fréquent. Sauf qu'ils finissent toujours par revenir au bercail. Dans l'affaire de Veyre-Monton, aucun n'est rentré. En moins de trois mois, huit minous se sont volatilisés et les circonstances de leur disparition se ressemblent étrangement : le chat disparaît en journée, dans un secteur d'environ 500 mètres, entre Veyre et l'entrée de Soulasse. Témoignage de deux maîtresses très inquiètes.

Missty, c'est son bébé

Quand elle parle de Missty, Corinne est émue : "C'est un amour, un petit clown à lui tout seul. Il est gris, marron, un peu roux, blanc dessous, avec une toute petite queue un peu cassée et il a une tâche sur le nez. Il est arrivé juste après le décès de ma maman. Je l'ai vu naître, je lui ai donné le biberon parce que sa mère n'en voulait pas. Les liens affectifs sont très forts". Missty, bientôt un an, est castré et il a un S tatoué dans l'oreille. Il a disparu le 12 mars, à Veyre, en pleine journée. Corinne a eu un mauvais pressentiment. Elle l'a appelé, en vain. Puis elle a alerté la mairie, les associations, et a déposé une main-courante auprès de la gendarmerie. Si vous avez des nouvelles de Missty, vous pouvez appeler Corinne au 06 32 78 83 47.

Missty, porté disparu depuis le 12 mars à Veyre-Monton - Corinne

Leïa, la joie de vivre

Véronique, qui habite également sur la commune de Veyre, a vécu la même histoire que Corinne. Leïa, minette stérilisée et pucée de 19 mois, a disparu le 11 avril dernier, en journée elle aussi. Véronique veut savoir ce qui lui est arrivé, "même si c'est le pire, parce que ne pas savoir c'est encore plus terrible" dit-elle. "En postant une photo de Leïa sur Pet Alert, un réseau social dédié aux recherches d'animaux, elle a constaté la multiplication des disparitions dans son secteur."

Dans un communiqué publié sur le bulletin municipal, la mairie de Veyre-Monton souligne que "plusieurs plaintes ont été déposées auprès de la gendarmerie. Pour rappel, le fait de blesser ou tuer volontairement un animal est puni d'une amende de 1.000 euros, 3.000 euros en cas de récidive. Le piégeage est également totalement interdit, y compris sur son terrain".